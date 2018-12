In dieser Woche: WLAN-Internetradio bei Lidl

Discounter Lidl hat in dieser Woche wieder ein WLAN-Internetradio in den Handel gebracht. Diesmal handelt es sich um das "Silvercrest 4-in-1-Streo-Internet-Radio".

Gerade noch recht­zeitig zu Weih­nachten hat der Discounter Lidl in dieser Woche unter der Rubrik "Inno­va­tive Geschenke" wieder ein WLAN-Inter­net­radio in die Läden gebracht. Diesmal handelt es sich um das "Silver­crest 4-in-1-Stereo-Internet-Radio", ein kompaktes Modell mit zwei einge­bauten Laut­spre­chern an der Front.

Zugriff auf alle wich­tigen Musik­strea­ming-Dienste

Internetradio bei Lidl Das Modell empfängt neben Tausenden Inter­net­ra­dio­sta­tionen und Podcasts über WLAN auch terres­tri­sches Radio über UKW und DAB/DAB+. Für den Nutzer steht hierbei eine Favo­ri­ten­liste mit 30 Sender­spei­cher­plätzen (je 10 für Internet, DAB/DAB+ und UKW) bereit. Das Modell verfügt auch über einen Player für die wich­tigsten Musik­dienste (Spotify, Amazon Music, Deezer, Napster, Tidal und qobus). Das Farb­dis­play des Modells zeigt unter anderem Bilder und Slide­shows an.

Das Silver­crest-Radio ist multi­room-fähig und lässt sich per App (Smart-Audio) steuern. Wie fast alle Inter­net­ra­dios ist es kompa­tibel mit DLNA und UPnP (Universal Plug and Play) zum Abspielen von Musik aus dem Heim­netz­werk.

Musik kann der Nutzer auch über den USB-Anschluss hören, per Stick oder Fest­platte können hier MP3-/WMA-/AAC-Dateien wieder­ge­geben werden. Ferner bietet der USB-Eingang eine Lade­funk­tion (500 mA). An Ein- und Ausgängen sind ferner Line-out-, Kopf­hörer- und Aux-in vorhanden.

Equa­lizer und Wecker

Für persön­liche Klang­vor­lieben sorgt ein Equa­lizer mit acht Vorein­stel­lungen und einer indi­vi­duell program­mier­baren Einstel­lung. Der Nutzer kann zwei Weck­zeiten einstellen mit Alarm­funk­tion über Radio, Internet-Radio oder Buzzer. Ferner gibt es einen Sleep­timer und Snoo­ze­funk­tion.

Als Zubehör liefert Lidl ein Netz­teil, eine Infrarot-Fern­be­die­nung (inklu­sive Batte­rien) und ein 1,8 Meter-Audio­kabel mit 3,5 mm-Klin­ken­ste­ckern. Lidl verkauft das Silver­crest 4-in-1-Stereo-Internet-Radio in dieser Woche zum Preis von 89,99 Euro. Es ist auch online erhält­lich.

Für rund 30 Euro weniger (59,95 Euro) gibt es in dieser Woche bei der Super­markt­kette real die Inter­net­radio/DAB+-Kombi Xoro DAB 600 IR . Einen Test­be­richt zu diesem Modell hatten wir im September veröf­fent­licht.

