Preis-Check: Kompakt-Anlage mit DAB+ & Bluetooth bei Lidl

Kurz vor Jahres­ende gibt es - offi­ziell für die Silvester-Party - eine Kompakt-Stereo-Anlage im Angebot bei Lidl. Die Offerte ist begrenzt bis zu diesem Samstag, 30. Dezember. Neu ist die SBMS D30 B1 der Marke Silver­crest nicht, die Anlage war schon öfter im Ange­bots-Port­folio des Disco­unters. Mit einer Größe von 37 mal 17 mal 12 cm handelt es sich um ein kompaktes Modell, etwa für das Regal in Wohn- oder Arbeits­zimmer, mit zwei einge­bauten Stereo-Laut­spre­chern, die jeweils 15 Watt (RMS) Leis­tung liefern.

Diverse Abspiel­mög­lich­keiten für Musik

Kompakt-Anlage bei Lidl

Foto: Lidl/Silvercrest Die SBMS D30 B1 bietet verschie­dene Möglich­keiten zur Wieder­gabe von Musik. Nutzer können CDs und MP3-CDs direkt in das Slot-In CD-Lauf­werk einlegen oder per AUX-Eingang weitere Geräte wie ein MP3-Player anschließen. Auch die Verwen­dung von USB-Sticks mit Musik ist über die USB 2.0-Schnitt­stelle möglich. Beson­ders komfor­tabel ist die draht­lose Verbin­dung per Blue­tooth 4.2. Damit können Benutzer Musik von Smart­phone oder Tablet ohne lästige Kabel auf die Anlage streamen.

Einge­baut ist auch ein Radio­teil mit klas­sischem analogen UKW- sowie digi­talem DAB+-Empfang. Da die Anlage nur über ein Text­dis­play verfügt, müssen Nutzer jedoch auf Bilder, Sender­logos oder Slide­shows verzichten.

Weiteres Feature ist eine Weck­funk­tion. Bediener können zwischen verschie­denen Wieder­gabe­quellen wählen und sogar einen Sleep­timer einstellen, um beim Einschlafen Musik hören zu können. Als Zubehör bietet Lidl eine Antenne für einen besseren Radio­emp­fang und ein AUX-Kabel.

Unser Eindruck

Die Anlage SBMS D30 B1 ist ein Modell mit umfang­rei­chen Funk­tionen für Einsteiger. Natür­lich kann man zu diesem Preis kein HiFi-Modell erwarten, und zur Beschal­lung der Silvester-Party - wie von Lidl ange­priesen - könnte die Anlage etwas zu leis­tungs­schwach sein.

Zum Zeit­punkt unserer Recherche war das Lidl-Angebot von 89,99 Euro (online noch mit Versand­kosten) das güns­tigste. Auf der Platt­form ebay gibt es die Version ohne DAB+ (SBMS D30 A1), dafür aber allen anderen Features als Neuware rund 10 Euro güns­tiger.

