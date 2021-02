VoLTE bei Lidl Connect offiziell freigeschaltet

VoLTE bei Lidl Connect

Bild: Lidl Connect Die in diesem Jahr statt­fin­dende Abschal­tung der UMTS-Netze hat nicht nur zu einem verstärkten LTE-Ausbau geführt. In den vergan­genen Monaten gab es auch mehr und mehr Provider, die ihre Kunden für VoLTE frei­geschaltet haben.

Im o2-Netz war dies schon lange der Fall, später wurden immer mehr Marken im Telekom-Netz umge­stellt. Im Juni 2020 star­tete dann die VoLTE-Akti­vie­rung für Voda­fone CallYa. Anfang Dezember kam im Voda­fone-Netz freenet Flex hinzu. Oft sind es aufmerk­same teltarif.de-Leser, die unserer Redak­tion mitunter mehrere Wochen oder Monate vor der offi­ziellen Bekannt­gabe melden, dass VoLTE bei ihnen funk­tio­niert.

Bestä­tigt: VoLTE bei Lidl Connect

VoLTE bei Lidl Connect

Bild: Lidl Connect So war es auch beim im Voda­fone-Netz ange­sie­delten Discounter Lidl Connect. Erste Berichte hörten wir von Lesern, bei denen die Lidl-Connect-SIM Ende Oktober 2020 für VoLTE frei­geschaltet worden sei. Im Forum von teltarif.de berichten aber auch andere Leser, dass sie noch im Januar 2021 vom Lidl-Connect-Kunden­ser­vice die Mittei­lung erhalten hätten, VoLTE und Wifi-Calling wären noch nicht frei­geschaltet und es würden noch keine Infor­mationen vorliegen, wann das kommt. Auf Anfrage von teltarif.de schrieb uns nun ein Spre­cher von Voda­fone:

Zu Lidl können wir mitgeben, dass wir bereits im Herbst 2020 für alle Lidl Connect Tarife VoLTE einge­richtet haben.

Erste Tests auch bei Voda­fone-Tarifen von Dril­lisch?

Inzwi­schen müsste dies also bei allen SIM-Karten des Discoun­ters funk­tio­nieren. Gege­benen­falls muss das Feature in den Smart­phone-Einstel­lungen akti­viert und danach einmal das Handy neu gestartet werden. Danach sollte die Tele­fonie über LTE möglich sein. Das ist auch bald notwendig, denn wenn im Sommer das UMTS-Netz von Voda­fone abge­schaltet wird, wäre Tele­fonie ansonsten nur noch über GSM möglich.

Offi­zielle Angaben zu einer VoLTE-Frei­schal­tung der im Voda­fone-Netz ange­sie­delten Tarife bei Dril­lisch gibt es noch nicht. Dril­lisch vertreibt schon seit einiger Zeit für Neukunden keine Tarife mehr im Voda­fone-Netz, es dürften aber noch einige dieser SIM-Karten im Umlauf sein. Seiner­zeit waren es beispiels­weise Dril­lisch-Marken wie McSIM, maXXim, Telco, DeutschlandSIM und andere, die Tarife im Voda­fone-Netz ange­boten hatten.

Eine in der teltarif.de-Redak­tion vorhan­dene SIM-Karte von McSIM mit einem Tele­fonie-Tarif ohne Grund­gebühr schlum­merte in den vergan­genen Monaten recht unbe­merkt in einem einge­schal­teten und mit WLAN verbun­denen Smart­phone. Für den Januar 2021 erhielten wir nun plötz­lich eine Rech­nung von Dril­lisch, obwohl wir die Karte nicht genutzt hatten. Beim Blick auf den Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis entdeckten wir den typi­schen Minimal-Daten­ver­brauch von wenigen kB, der beispiels­weise auch beim Geister-Roaming, also der unbe­absich­tigten VoLTE-Verbin­dungs­auf­nahme im Ausland trotz ausge­schal­tetem Daten-Roaming auf Rech­nungen zu sehen war. Die 0,8 Cent für zwei Daten­ver­bin­dungen zu je 10 kB hat Dril­lisch letzt­end­lich aber nicht berechnet.

Da wir mit der Karte aber noch nie im Ausland waren, deutet dies darauf hin, dass es zumin­dest einen VoLTE-Test für Dril­lisch im Voda­fone-Netz gegeben haben könnte. Aktuell ist die SIM-Karte aber nicht für VoLTE nutzbar. Wir haben daher bei Dril­lisch zur Frei­schal­tung von VoLTE im Voda­fone-Netz nach­gefragt.

