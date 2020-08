Lidl Connect: Discounter-SIM zum halben Preis

Neukunden-Aktion bei Lidl Connect

Foto: Lidl, Montage: teltarif.de "Echte" Mobil­funk-Neukunden gibt es kaum noch. So geht es für Netz­be­treiber und Discounter heut­zu­tage eher darum, Mitbe­wer­bern Bestands­kunden abzu­jagen. Zu diesem Zweck werden immer wieder neue Aktionen ins Leben gerufen. Jetzt bietet beispiels­weise Lidl Connect seine Star­ter­sets zu Sonder­kon­di­tionen an.

Wer sich ab sofort und bis zum 6. September ein Start­paket von Lidl Connect über die Webseite des Prepaid-Discoun­ters sichert, erhält die SIM-Karte zum halben Preis im Vergleich zu den Stan­dard­kon­di­tionen. Das heißt, das Start­paket wird bei Bestel­lung im Akti­ons­zeit­raum für 4,84 Euro verschickt. Norma­ler­weise werden 9,68 Euro (bei 16 Prozent Mehr­wert­steuer) berechnet.

Lidl Connect liefert die Star­ter­sets versand­kos­ten­frei. Zudem weist der Prepaid-Discounter darauf hin, dass sich die SIM-Karten für alle Tarife nutzen lassen, die das Unter­nehmen im Port­folio hat. Zudem bekommen die Kunden auch im Rahmen der Aktion 10 Euro Start­gut­haben. Die Liefe­rung soll inner­halb von drei Arbeits­tagen nach der Bestel­lung erfolgen.

LTE mit 21,6 MBit/s

Neukunden-Aktion bei Lidl Connect

Foto: Lidl, Montage: teltarif.de Kunden von Lidl Connect tele­fo­nieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone. Dabei stehen die Netz­stan­dards GSM, UMTS und LTE zur Verfü­gung. Der mobile Internet-Zugang wird mit einer Band­breite von bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream und 7,2 MBit/s im Upstream ange­boten.

Der Discounter bietet einen grund­ge­bühr­freien Tarif an, mit dem die Kunden für 9 Cent pro Gesprächs­mi­nute und SMS in alle Netze kommu­ni­zieren können. Dazu stehen verschie­dene Optionen für die Smart­phone-Nutzung zur Verfü­gung. Der Tarif Smart XS kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet 100 Frei-Einheiten für Anrufe und SMS sowie 1 GB High­speed-Daten­vo­lumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

In den höher­wer­tigen Tarifen ist eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS enthalten. Der Smart S kostet 7,99 Euro in vier Wochen und bietet 3 GB High­speed-Surf­vo­lumen. Beim Smart L für 12,99 Euro sind jeweils 5 GB inklu­sive und im Smart XL für 17,99 Euro erhöht sich das unge­dros­selte Daten­vo­lumen auf 7 GB.

Hilfe bei der Wahl eines neuen Vertrags oder einer Prepaid­karte bekommen Sie mit unserem Tarif­ver­gleich auf teltarif.de.