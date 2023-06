Lidl Connect wertet Tarife auf

Der Prepaid-Discounter Lidl Connect hat zum 1. Juli Verbes­serungen für seine Smart­phone-Tarife ange­kün­digt. Je nachdem, welches Preis­modell der Kunde nutzt, stehen bis zu 16 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Neukunden profi­tieren von der Aufwer­tung ab Samstag sofort, Bestands­kunden zu Beginn des jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raums.

Unver­ändert bleibt der Tarif Smart XS für 4,99 Euro in vier Wochen. Im Preis enthalten sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 100 Einheiten für Anrufe und SMS sowie 1 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE. Der 5G-Zugang ist mit SIM-Karten von Lidl Connect nicht möglich.

Allnet-Flat ab 7,99 Euro in vier Wochen

In allen höher­wer­tigen Tarifen ist eine Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle deut­schen Netze enthalten. Smart S für 7,99 Euro in vier Wochen bekommt ab Juli 4 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Bisher waren es 3 GB. Im Smart L für 12,99 Euro in vier Wochen stehen künftig jeweils 8 GB anstelle der bisher übli­chen 6 GB Surf-Volumen zur Verfü­gung.

Für Viel­nutzer gibt es bei Lidl Connect noch den Tarif Smart XL. Dieser schlägt mit einer Grund­gebühr von 17,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Bisher konnten die Kunden in jedem Abrech­nungs­zeit­raum neben der Allnet-Flat 12 GB High­speed-Daten­volumen nutzen. Ab dem kommenden Monat steigt die inklu­dierte Daten­menge auf 16 GB je Abrech­nungs­zeit­raum.

Aldi Talk war Vorreiter

Lidl Connect zieht mit den Tarif­ände­rungen mit Aldi Talk gleich, das bereits Anfang Juni seine Tarife mit zusätz­lichem Daten­volumen aufge­wertet hat. Während Aldi Talk das Telefónica-Netz für die Reali­sie­rung seiner Mobil­funk­tarife nutzt, tele­fonieren, simsen und surfen Kunden von Lidl Connect im Mobil­funk­netz von Voda­fone.

Bei beiden Prepaid-Discoun­tern ist die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf 25 MBit/s im Down­stream beschränkt. Kunden beider Marken können auch über VoLTE tele­fonieren. WLAN Call steht bei Aldi Talk eben­falls zur Verfü­gung, während die WLAN-Tele­fonie bei Lidl Connect nicht möglich ist.

In einer weiteren Meldung haben wir über einen neuen Prepaid-Discounter im Telekom-Netz berichtet.