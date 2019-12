Lidl Connect spendiert mehr Daten - aber nicht für alle

Aldi Talk und Lidl Connect scheinen unter den Prepaid-Discoun­tern die ewigen Rivalen zu sein, die sich gegen­seitig nichts schenken. Verbes­sert einer von beiden seine Tarife, kann man sicher sein, dass der andere kurze Zeit später darauf reagieren wird - oder muss.

Nachdem Anfang Dezember Aldi Talk das Daten­volumen in den Tarifen erhöht hatte, zieht Lidl Connect nun nach. Aller­dings nicht so, wie sich das Bestands­kunden mögli­cher­weise gewünscht hätten.

Verdop­pelung nur in den ersten drei Abrech­nungs­zeit­räumen

Denn die Erhö­hung des Daten­volu­mens, die Lidl Connect aktuell auf der Home­page verkündet, ist eine reine Neukun­denak­tion. "Günstig kann auch mehr", heißt es dort, anschlie­ßend erläu­tert der Provider die Bedin­gungen. Wer in der Zeit vom 7. Dezember bis zum 31. Januar ein Start­paket erwirbt und dieses mit einer Smart-Option auch in dieser Zeit akti­viert, erhält für drei mal vier Wochen das doppelte Daten­volumen, danach gelten wieder die regu­lären Kondi­tionen. Voraus­setzung für die Verdop­pelung des Daten­volu­mens ist, dass der Tarif aktiv ist und das monat­liche Entgelt abge­bucht werden kann. Bei Tarif­wechsel in einen anderen Tarif oder wenn das Guthaben nicht abge­bucht werden konnte, endet die Promo­tion.



Beim Smart XS für 4,99 Euro beträgt das Daten­volumen statt 750 MB in den ersten drei Abrech­nungs­zeit­räumen 1,5 GB. Von 2 GB auf 4 GB steigt es beim Smart S für 7,99 Euro. 8 GB statt 4 GB sind es hingegen beim Smart L , der 12,99 Euro kostet. 19,99 Euro verlangt Lidl Connect für den Smart XL , der in den ersten drei Abrech­nungs­zeit­räumen für Neukunden 12 GB statt 6 GB bereit­hält.

Ärgern dürften sich bei dieser Aktion wohl Bestands­kunden, denn an deren Kondi­tionen ändert sich nichts, so lange Lidl Connect sich nicht dazu entschließt, das Daten­volumen dauer­haft anzu­heben. Mehr als ein Signal, dass man auf die Kondi­tionen von Aldi Talk reagiert, ist die jetzige Aktion jeden­falls nicht. Es ist aber durchaus möglich, dass nach Abschluss des Akti­onszeit­raums ab Februar auch für Bestands­kunden die Kondi­tionen verbes­sert werden.

