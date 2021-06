Lidl Connect bietet ab sofort seine Prepaid-Jahres­pakete an. Einer der drei Tarife wurde in letzter Minute nach­bes­sert. Wir fassen Preise, Inklu­siv­leis­tungen und den Akti­ons­zeit­raum zusammen.

Lidl Connect startet Jahrespakete

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Wie berichtet bietet Lidl Connect ab sofort Jahres­pakete für die Mobil­funk-Nutzung an. Damit kommt der Prepaid-Discounter seinem Mitbe­werber Aldi Talk zuvor. Dieser hat seine neue Jahres­pakete-Aktion zwar bereits Ende Mai ange­kün­digt. Verfügbar sind die Aldi-Talk-Pakete aber erst ab dem kommenden Donnerstag, 10. Juni.

Oft glei­chen sich die Tarife von Lidl Connect und Aldi Talk. Dieses Mal hatte Aldi ange­kün­digt, sein Jahres­paket S für Neukunden ab 10. Juni mit 50 GB unge­dros­seltem Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang auszu­statten. Bisher waren es 40 GB. Die ersten Grafiken für die neuen Ange­bote von Lidl sahen noch 40 GB für das Jahres­paket S vor. Jetzt hat der Discounter recht­zeitig zum Start des Ange­bots nach­gebes­sert.

10 GB mehr Surf-Volumen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Wie bei Aldi Talk sind nun auch für die Kunden von Lidl Connect im Jahres­paket S 50 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang enthalten. Dazu kommt - wie in allen Jahres­paketen - eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Der Tarif schlägt mit einem Pauschal­preis von 99,99 Euro für den 365 Tage langen Nutzungs­zeit­raum zu Buche.

Die beiden anderen Jahres­pakete bleiben gegen­über den zuerst kommu­nizierten Infor­mationen unver­ändert. Für 59,99 Euro ist das Jahres­paket XS erhält­lich. Hier bekommen die Kunden neben der Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen 12 GB Daten­volumen - das aber eben auch für ein ganzes Jahr reichen muss, sodass der Tarif eher für Kunden in Frage kommt, deren Smart­phone über­wie­gend per WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Für Viel­nutzer bietet Lidl Connect noch das Jahres­paket L an, das mit einem Kauf­preis von 149 Euro zu Buche schlägt. Dafür bekommen Nutzer 100 GB unge­dros­seltes Über­tra­gungs­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Dazu kommt auch in diesem Preis­modell eine Flat­rate für Anrufe und SMS in alle Netze.

Aktion bis 4. Juli

Die Jahres­pakete von Lidl Connect sind zunächst bis 4. Juli erhält­lich. Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Voda­fone-Netz. Sie haben Zugang zum GSM- und LTE-Netz (bis zum Monats­ende auch zum UMTS-Netz). 5G ist hingegen nicht nutzbar. In den Jahres­paketen XS und S beträgt die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit 25 MBit/s, im Jahres­paket L sind es bis zu 50 MBit/s.

