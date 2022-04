Lidl Connect: Dreimal vier Wochen doppeltes Surf-Volumen

Neukunden des Prepaid-Discoun­ters Lidl Connect haben im Rahmen einer Aktion die Möglich­keit, für drei Abrech­nungs­zeit­räume das doppelte Daten­volumen zu bekommen, wenn sie sich für den Tarif Smart S oder höher entscheiden. Das geht aus dem aktu­ellen Lidl-Prospekt hervor, das über die Webseite des Lebens­mittel-Discoun­ters abge­rufen werden kann. Das Angebot startet am kommenden Montag, den 2. Mai, und läuft bis zum 27. Juni.

Im Tarif Smart S für 7,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden im Rahmen der Aktion 6 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB, im Smart L für 12,99 Euro in vier Wochen erhöht sich das Daten­volumen von 6 GB auf 12 GB. Kunden, die sich für den Smart-XL-Tarif entscheiden, bekommen 24 GB anstelle der sonst übli­chen 12 GB Surf-Volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Der Tarif schlägt mit 17,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Neukunden-Aktion bei Lidl Connect

Quelle: Lidl In allen Tarifen ist auch eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze enthalten. Das doppelte Daten­volumen wird dem "Klein­gedruckten" im Lidl-Prospekt zufolge auto­matisch inner­halb von maximal 48 Stunden einge­räumt, wenn die SIM-Karte im Akti­ons­zeit­raum akti­viert wird. Ab dem vierten Abrech­nungs­zeit­raum gilt wieder das regu­läre Inklu­siv­volumen.

Diese Voraus­set­zungen muss der Kunde erfüllen

Das doppelte Daten­volumen wird deak­tiviert, wenn der Kunde einen Tarif­wechsel durch­führt. Eine weitere Voraus­set­zung ist, dass das Prepaid-Guthaben ausreicht, um die Grund­gebühr für den jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum zu beglei­chen. Der Internet-Zugang ist mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream möglich. Die Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone.

Das Star­terset für Lidl Connect kostet 9,99 Euro. Kunden bekommen 10 Euro Start­gut­haben. Bei Bestel­lung der SIM-Karte über den Online-Shop von Lidl verspricht der Discounter eine Liefe­rung inner­halb von drei Tagen. Im Rahmen einer weiteren Aktion bietet Lidl Connect derzeit die Möglich­keit an, kostenlos in die Ukraine zu tele­fonieren und SMS zu verschi­cken. Auch Inter­national Roaming in der Ukraine ist mit SIM-Karten von Lidl Connect derzeit kostenlos.

In einer weiteren Meldung berichten wir über die neuen DSL- und Kabel-Internet-Tarife von Lidl Connect.

