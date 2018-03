Lidl Connect erhöht Datenvolumen um bis zu 100 Prozent

Der Discounter Lidl zeigt sich spendabel und gewährt in Bälde bis zu 100 Prozent zusätzliches Datenvolumen für sein Mobilfunkangebot Lidl Connect. Teilnehmer des Prepaid-Tarifs erhalten ab kommenden Dienstag, dem 13. März, 500 MB anstatt 250 MB bei Smart XS, 1,5 GB anstatt 1,25 GB bei Smart S, 3 GB anstatt 2 GB bei Smart L und 5 GB anstatt 3 GB bei All-Net-Flat. An der jeweiligen Monatsgebühr für die einzelnen Optionen hat sich indes nichts geändert.

Lidl Connect stockt sein Datenvolumen auf

Lidl Connect spendiert ab 13. März mehr Datenvolumen Selbst Anwender, die kaum vom mobilen Internet Gebrauch machen, dürften bei einem Highspeed-Kontingent von 250 MB hin und wieder an ihre Grenzen stoßen. Mit diesem mickrigen Datenvolumen musste man bislang bei der Option Smart XS des Mobilfunkdiscounters Lidl Connect zurechtkommen, ab nächsten Dienstag legt der Anbieter aber nochmals 250 MB obendrauf. Nicht ganz so großzügig fällt das Upgrade des Pakets Smart S aus, hier wurde von 1,25 GB auf 1,5 GB aufgestockt. Attraktiver mutet da das von 2 GB auf 3 GB erhöhte Highspeed-Internet der Offerte Smart L an. Nutzer, die besonders häufig Daten über das Mobilfunknetz schicken, dürften sich wiederum über das nun 5 GB große Polster (zuvor 3 GB) der Option All-Net-Flat freuen. Die Gebühren für die Pakete wurden nicht angetastet, es bleibt also bei 4,99 Euro für Smart XS, 7,99 Euro für Smart S, 12,99 Euro für Smart L und 19,99 Euro für All-Net-Flat. Alle Varianten haben bei der Aufladung wie bisher eine Gültigkeit von vier Wochen.

Wechselbonus-Aktion läuft noch bis Ende März

Wir möchten Sie auf eine weitere Aktion von Lidl Connect aufmerksam machen, denn bis Ende März gibt es einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro. Dieses Guthaben wird bei der Rufnummernmitnahme gewährt. Das Startpaket Classic des Prepaid-Angebots schlägt mit einmalig 9,99 Euro zu Buche, wobei ein Startbonus von 10 Euro enthalten ist. Lidl Connect wird im Netz von Vodafone realisiert, die maximale Bandbreite (UMTS) beträgt 32 MBit/s im Download und 5,7 MBit/s im Upload. Für eine SMS oder eine Gesprächsminute fallen abseits gebuchter Flat-Optionen jeweils 9 Cent an.