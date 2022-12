Lidl Connect: Günstiges Starterset & mehr Datenvolumen

Das Star­terset von Lidl Connect ist derzeit für 1,99 Euro mit 10 Euro Start­gut­haben erhält­lich. Zudem bekommen Neukunden in den ersten sechs Abrech­nungs­zeit­räumen mehr Daten­volumen.

Aktion bei Lidl Connect

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Neukunden von Lidl Connect bekommen das Star­terset des Prepaid-Discoun­ters derzeit im Rahmen einer Aktion zu Sonder­kon­ditionen. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 9,99 Euro ist die SIM-Karte für 1,99 Euro erhält­lich. Der vergüns­tigte Preis wird im Rahmen des Bestell­pro­zesses ange­zeigt. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro.

Neukunden, die sich bis zum Jahres­ende für eine Prepaid­karte von Lidl Connect entscheiden, profi­tieren darüber hinaus von "Xmas Boost". Darunter versteht der Anbieter zusätz­liches Daten­volumen in den ersten sechs Abrech­nungs­zeit­räumen nach Akti­vie­rung des Mobil­funk­anschlusses.

Bis zu 3 GB Extra-Daten­volumen in vier Wochen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Wie hoch der Daten-Bonus ausfällt, ist abhängig vom gewählten Tarif. So bleibt der kleinste Smart­phone-Tarif des Discoun­ters, Smart XS, sogar unver­ändert. Im Smart S für 7,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden neben einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in den ersten sechs Abrech­nungs­zeit­räumen 4 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen.

Kunden, die ihre SIM-Karte von Lidl Connect bis zum 31. Dezember akti­vieren und den Tarif Smart L wählen, bekommen sechsmal 2 GB Extra-Surf­volumen. Insge­samt stehen somit jeweils 8 GB High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung. Die Option schlägt mit 12,99 Euro in vier Wochen zu Buche und beinhaltet auch eine Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze.

Im Tarif Smart XL erhöht Lidl Connect im Rahmen der Aktion das Inklusiv-Kontin­gent für die mobile Internet-Nutzung in den ersten sechs Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­räumen von 12 GB auf 15 GB. Zudem ist auch hier eine Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text inklu­sive. Der Tarif kostet 17,99 Euro in vier Wochen.

Akti­vie­rung dauert bis zu zwei Tage

Wie Lidl Connect im "Klein­gedruckten" mitteilt, dauert die Akti­vie­rung des Extra-Daten­volu­mens in der Regel bis zu 48 Stunden. Kann die Grund­gebühr für den jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum nicht vom Prepaid-Guthaben abge­bucht werden, endet der Daten-Bonus vorzeitig. Das gleiche gilt auch für den Fall, dass der Kunde einen Tarif­wechsel durch­führt.

Die Kunden von Lidl Connect tele­foniere, simsen und surfen im Voda­fone-Netz. Für den mobilen Internet-Zugang stehen bis zu 25 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Anrufe sind leitungs­ver­mit­telt im GSM-Netz und über VoLTE im 4G-Netz möglich. Der Zugang zum 5G-Netz und die Nutzung von WLAN Call sind nicht möglich.