Einstieg bei Lidl Connect zum halben Preis

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Lidl Connect hat eine Aktion gestartet, um neue Kunden für seine Prepaid-Tarife zu gewinnen. Ab sofort und bis zum 6. März ist das Star­terset des Discoun­ters im Rahmen einer Aktion zum halben Preis gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen erhält­lich. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 9,99 Euro kostet das Start­paket mit SIM-Karte im Akti­ons­zeit­raum nur 4,99 Euro.

Das Start­gut­haben beträgt auch im Akti­ons­zeit­raum 10 Euro. Die Karte ist nicht nur in den Lidl-Filialen, sondern auch im Online-Shop des Lebens­mittel-Discoun­ters erhält­lich. Das Unter­nehmen verspricht eine versand­kos­ten­freie Liefe­rung inner­halb von drei Arbeits­tagen. Die im Rahmen der Aktion verkauften SIM-Karten sind für alle Tarife von Lidl Mobil nutzbar.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Lidl Connect bietet einen grund­gebühr­freien Classic-Tarif ohne Inklu­siv­leis­tungen an. Tele­fonate kosten 9 Cent pro Minute. Für eben­falls 9 Cent können die Kunden auch SMS-Mittei­lungen verschi­cken. Im Smart-XS-Tarif für 4,99 Euro in vier Wochen bekommen die Nutzer 100 Einheiten für Anrufe und SMS sowie 1 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Die höher­wer­tigen Smart-Tarife bieten eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und Kurz­mit­tei­lungen. Im Smart S für 7,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden 3 GB High­speed-Volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum, im Smart L für 12,99 Euro in vier Wochen steigt das Inklu­siv­volumen auf 6 GB, im Smart XL für 17,99 Euro auf 12 GB.

Der Discounter bietet außerdem Daten­tarife an. 750 MB sind für 2,99 Euro buchbar, 3 GB für 6,99 Euro, 5 GB für 9,99 Euro und 10 GB für 14,99 Euro. Die Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone. Der mobile Internet-Zugang ist mit maximal 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream möglich.

Lidl Connect belohnt Rufnum­mern­mit­nahme

Lidl Connect belohnt die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer zum Discounter mit einem Bonus von 25 Euro auf das Prepaid­konto. Eine Baraus­zah­lung dieses Betrags ist nicht möglich. Beim bishe­rigen Provider fallen für die Mitnahme der Rufnummer gemäß der seit dem 1. Dezember 2021 geltenden Rechts­lage keine Kosten an.

Was bei der Rufnum­mern­por­tie­rung zu beachten ist, haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.

