Doppeltes Datenvolumen bei Lidl Connect: Aktion gestartet

Neukunden-Aktion bei Lidl Connect

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Lidl Lidl Connect hat eine Aktion ange­kün­digt, bei der Inter­essenten die Möglich­keit haben, mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich zu bekommen. Das Angebot startet einem Bericht von Mobiflip zufolge am 5. November und läuft bis zum Jahres­ende. Zudem wird der Daten­bonus nicht dauer­haft einge­räumt. Profi­tieren können Kunden, die sich für einen der Smart-Tarife des Discoun­ters entscheiden.

Wer sich als Neukunde im Akti­ons­zeit­raum für den Tarif Smart XS entscheidet, bekommt 2 GB anstelle von 1 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Im Tarif Smart S wird das Daten­volumen von 3 GB auf 6 GB verdop­pelt, im Smart L von 5 GB auf 10 GB und im Smart XL von 7 GB auf 14 GB. Dabei gilt die Verdopp­lung des Surf-Volu­mens in allen Tarifen nur für maximal drei Abrech­nungs­zeit­räume, also zwölf Wochen.

Die übrigen Tarif-Bestand­teile bleiben jeweils unver­ändert. Im Smart XS für 4,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden 100 Einheiten für Anrufe und SMS-Mittei­lungen in alle Netze. In den höher­wer­tigen Preis­modellen ist eine Allnet-Flat für Tele­fonate und SMS inklu­sive. Der Smart S kostet 7,99 Euro in vier Wochen, der Smart L schlägt mit 12,99 Euro je Abrech­nungs­zeit­raum zu Buche und für den Smart XL werden 17,99 Euro in vier Wochen berechnet.

Details zur Aktion

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Lidl Wie es weiter heißt, kann die Buchung des Extra-Daten­volu­mens bis zu 96 Stunden Zeit in Anspruch nehmen, nachdem der Tarif akti­viert und die dafür anfal­lenden Kosten vom Prepaid­konto abge­bucht wurden. Wech­selt der Kunde den Tarif, so bekommt er kein weiteres Bonus-Daten­volumen. Auch wenn das Guthaben nicht für die Verlän­gerung des Tarifs ausreicht, wird das Extra-Surf­volumen nicht weiter einge­räumt. In diesem Fall erfolgt eine Umstel­lung in den grund­gebühr­freien 9-Cent-Tarif des Discoun­ters.

Kunden von Lidl Connect tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone. Dabei ist auch die LTE-Nutzung möglich - neben dem mobilen Internet-Zugang auch für Tele­fonate im VoLTE-Stan­dard. Wie bei allen Prepaid- und Discounter-SIMs im Voda­fone-Netz fehlt aber die Möglich­keit, über WLAN-basierte Internet-Zugänge zu tele­fonieren, was beispiels­weise an Orten mit unzu­rei­chendem Mobil­funk-Empfang prak­tisch wäre.

Wenn Sie gerade vor der Entschei­dung für einen neuen Mobil­funk­tarif stehen, empfehlen wir Ihnen unseren Tarif­ver­gleich, um ein Angebot zu ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommt.