Lidl Connect verdop­pelt für Neukunden ab 4. Oktober das Daten­volumen in den Smart-Tarifen. Die Verbes­serung greift aber nicht dauer­haft.

Lidl Connect verdoppelt Datenvolumen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Lidl Connect hat im aktu­ellen Akti­ons­pro­spekt des Lebens­mit­tel­händ­lers eine Neukunden-Aktion ange­kün­digt, die am kommenden Montag, den 4. Oktober, startet und zunächst bis zum 7. November läuft. Wer sich im Akti­ons­zeit­raum für einen der Smart-Tarife des Prepaid-Discoun­ters entscheidet, bekommt in den ersten beiden Abrech­nungs­zeit­räumen das Daten­volumen verdop­pelt. Ab dem dritten Abrech­nungs­zeit­raum ist dann nur noch regu­läre Inklu­siv­volumen des gebuchten Tarifs verfügbar.

Diese Tarife sind verfügbar

Lidl Connect verdoppelt Datenvolumen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Kunden, die sich im Rahmen der Aktion für den Smart-XS-Tarif von Lidl Connect entscheiden, erhalten demnach zunächst 2 GB statt 1 GB High­speed-Volumen pro Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum. Eben­falls im Tarif enthalten sind 100 Einheiten für Anrufe und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Der Tarif kostet 4,99 Euro in vier Wochen.

Im Tarif Smart S verdop­pelt sich das Inklu­siv­volumen in den ersten beiden Vier-Wochen-Zeit­räumen von jeweils 3 GB auf 6 GB. Ansonsten ist im Preis­modell eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Kunden zahlen 7,99 Euro in vier Wochen für den Tarif.

Wer den Smart-L-Tarif bucht, bekommt zunächst zweimal 12 GB statt 6 GB High­speed-Surf­volumen. Auch bei diesem Angebot ist eine Alle-Netze-Flat­rate für Tele­fonte und Kurz­mit­tei­lungen im Preis enthalten. Die Grund­gebühr beträgt 12,99 Euro für jeden Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum.

Für Viel­nutzer hat Lidl Connect den Tarif Smart XL für 17,99 Euro in vier Wochen im Angebot. Hier wird das Inklu­siv­volumen in den ersten beiden 28-Tage-Zeit­räumen von jeweils 12 GB auf 24 GB verdop­pelt und die Kunden bekommen eben­falls unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze.

Voda­fone-Netz mit LTE und ohne WLAN Call

Kunden von Lidl Connect tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone. Frei­geschaltet sind die Netz­stan­dards GSM und LTE, nicht aber das 5G-Netz. Daten­ver­bin­dungen sind mit bis zu 25 MBit/s möglich. Die Kunden können über das 4G-Netz auch tele­fonieren (VoLTE). WLAN Call bietet der Discounter hingegen noch nicht an.

Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu Lidl Connect mitnehmen, erhalten einen Bonus über 25 Euro. Der Betrag wird dem Kunden­konto gutge­schrieben. Eine Bar-Auszah­lung ist nicht möglich. In einem Ratgeber haben wir weitere Details zum Thema Rufnum­mern­por­tie­rung zusam­men­gestellt.