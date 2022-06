Lidl Connect: Starterpaket aktuell für 1,99 Euro erhältlich

Eine üppige Preis­sen­kung um 80 Prozent erfährt derzeit das Lidl Connect Star­ter­paket. Der Discounter hat sein Prepaid-Mobil­funk­pro­dukt auf 1,99 Euro redu­ziert. Das Angebot ist sowohl online als auch in den Filialen des Unter­neh­mens erhält­lich. Falls das Star­ter­paket im Internet bestellt wird, fallen dennoch keine Versand­kosten an. Am inklu­dierten Guthaben in Höhe von zehn Euro ändert der Deal nichts. Dieses lässt sich in eine der Tarife inves­tieren. Eine güns­tige Gele­gen­heit, um in das via Voda­fone reali­sierte Mobil­funk­angebot von Lidl hinein­zuschnup­pern.

Lidl Connect für unter zwei Euro erhält­lich

Lidl Connect Starterpaket auf 1,99 Euro reduziert

Lidl Vor knapp sieben Jahren star­tete die aktu­elle Prepaid-Offerte der Super­markt­kette Lidl. Lidl Connect läutete die Voda­fone-Ära ein, zuvor koope­rierte der Discounter mit o2. Zugang zum LTE-Netz des Düssel­dorfer Betrei­bers ist inbe­griffen. Wenn Sie sich von der Netz­qua­lität über­zeugen wollen, bietet sich die neue Rabatt­aktion an. Von den 9,99 Euro betra­genden Anschaf­fungs­kosten bleiben nur 1,99 Euro übrig. Eine Kosten­falle gibt es dank Prepaid-Philo­sophie nicht. Nur wenn das Angebot genutzt wird, fallen auch Kosten an.

Per Voraus­zah­lung lässt sich eine Tarif­option buchen, die dann vier Wochen lang gilt. Zehn Euro Guthaben sind zu Beginn enthalten. Dadurch müssen Sie beim ersten Auspro­bieren kein weiteres Geld abseits der 1,99 Euro für das Star­ter­paket inves­tieren. Das Guthaben kann beispiels­weise für den Tarif Lidl Connect Smart XS genutzt werden. Dieser kostet 4,99 Euro für vier Wochen und beinhaltet 100 Frei­ein­heiten für SMS und Gespräche sowie 1 GB High-Speed-Daten­volumen. Er ließe sich entspre­chend zweimal buchen. Alter­nativ gäbe es den Smart S für 7,99 Euro (vier Wochen) mit 3 GB und All-Net-Flat­rates.

Doppeltes Daten­volumen bis nächsten Montag

Wir wollen an dieser Stelle nochmal an die derzei­tige Lidl-Connect-Aktion mit dem verdop­pelten High-Speed-Kontin­gent erin­nern. Bis Montag, dem 27. Juni 2022, gibt es 6 GB anstatt 3 GB bei Smart S, 12 GB anstatt 6 GB bei Smart L und 24 GB anstatt 12 GB bei Smart XL. Um von diesem Angebot zu profi­tieren, muss der jewei­lige Tarif vor dem Ende der Aktion gebucht und akti­viert werden.

