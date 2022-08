Der Prepaid-Discounter Lidl Connect feiert seinen siebten Geburtstag. Aus diesem Anlass haben Bestands­kunden die Möglich­keit, einmalig kostenlos 7 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Voraus­set­zung ist, dass der Kunde einen der Smart- oder Connect-Data-Tarife von Lidl Connect nutzt. Außen vor bleiben demnach nur die Nutzer des Grund­gebühr-freien Classic-Tarifs, bei dem Tele­fonate und SMS in alle Netze für 9 Cent pro Minute und Kurz­mit­tei­lung möglich sind. Aktion bei Lidl Connect

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Inter­essenten mit Smart- oder Connect-Data-Tarif haben die Möglich­keit, das kosten­lose 7-GB-Daten­paket im Zeit­raum vom 1. bis 30. September zu akti­vieren. Die Buchung ist über die Lidl-Connect-App möglich. Kunden, die vom Bonus-Daten­volumen profi­tieren möchten, müssen demnach die App des Discoun­ters instal­lieren und sich dort anmelden. Die Anwen­dung ist für Android und iOS verfügbar.

Wie es weiter heißt, steht das zusätz­liche Daten­volumen ab dem Zeit­punkt der Buchung für 28 Tage zur Verfü­gung - unab­hängig vom regu­lären Abrech­nungs­zeit­raum des Tarifs. Der Bonus wird in diesem Zeit­raum bevor­zugt genutzt. Sobald die 7 GB verbraucht sind oder nach spätes­tens 28 Tagen wird wieder auf das zum Tarif gehö­rende Inklu­siv­volumen zurück­gegriffen.

Star­terset für 9,99 Euro mit 10 Euro Guthaben

Das Star­terset für Lidl Connect ist im Online-Shop und in den Läden der Lebens­mit­tel­kette für 9,99 Euro erhält­lich. Im Kauf­preis enthalten sind 10 Euro Start­gut­haben. Die SIM-Karten sind für alle Tarife des Discoun­ters nutzbar. Der Kunde legt bei Akti­vie­rung der Karte fest, welches Preis­modell er nutzen möchte. Wer das Start­paket online bestellt, soll nach Lidl-Angaben inner­halb von drei Arbeits­tagen belie­fert werden.

Der güns­tigste Smart-Tarif von Lidl Connect kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 100 Einheiten für Anrufe und den SMS-Versand sowie 1 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Daten­tarife sind ab 2,99 Euro in vier Wochen zu bekommen. Das güns­tigste Preis­modell bietet 750 MB Inklu­siv­volumen.

Im Rahmen einer weiteren Aktion bekommen Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu Lidl Connect mitnehmen, einen Bonus über 25 Euro. Die Gutschrift erfolgt auf das Prepaid­konto. Eine Baraus­zah­lung ist nicht möglich. Infor­mationen zum Thema Rufnum­mern­por­tie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gestellt.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.