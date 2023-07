Lidl Connect: Tarif-Aktion, 5G und schnelleres Internet

Die Kunden des Prepaid-Disco­unters Lidl Connect bekommen Zugang zum 5G-Netz. Zudem wird die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream erhöht. Das geht aus dem Prospekt der Lebens­mit­tel­kette für die Woche ab 7. August hervor. Mit dieser Maßnahme reagiert Lidl Connect vermut­lich auf die 5G-Akti­vie­rung in den neuen Tarifen von Aldi Talk.

Lidl Connect bald mit 5G

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Auch in der Vergan­gen­heit hatte sich Lidl Connect bei der Ausge­stal­tung seiner Mobil­funk-Ange­bote in der Regel an Mitbe­wer­bern unter den Lebens­mittel-Discoun­tern orien­tiert. Dieses Mal ändert die Mobil­funk-Marke von Lidl aber nicht ihre Tarife. Das heißt, anders als bei Aldi Talk werden die Grund­gebühren nicht erhöht. Aller­dings bekommen die Kunden auch nicht mehr Daten­volumen als bisher.

Tarif-Aktion für Neukunden

Für Neukunden, die sich im Zeit­raum vom 7. August bis 6. September für Lidl Connect entscheiden, gibt es aller­dings eine Tarifak­tion. Im jeweils ersten vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum profi­tieren die Kunden von einem Rabatt von 50 Prozent auf die Grund­gebühr. Zudem erhalten die Nutzer - eben­falls im ersten Abrech­nungs­zeit­raum - 50 Prozent mehr Daten­volumen. Nicht zuletzt sind die Star­ter­sets zum halben Preis erhält­lich. Smart XS bietet demnach im ersten Abrech­nungs­zeit­raum 1,5 GB Inklu­siv­volumen und die Grund­gebühr sinkt auf 2,49 Euro. Smart S bietet 6 GB für 3,99 Euro. Im Smart L sind 12 GB für 6,49 Euro enthalten. Kunden, die sich für den Tarif Smart XL entscheiden, erhalten 24 GB für 8,99 Euro.

Aktionstarife für vier Wochen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: lidl.de Wie das "Klein­gedruckte" verrät, wird zunächst die volle regu­läre Grund­gebühr vom Prepaid-Guthaben abge­bucht. Danach wird der Rabatt wieder gutge­schrieben, und der Discounter räumt das Bonus-Daten­volumen ein. Kunden erhalten dafür eine Bestä­tigung per SMS. Dies kann in Einzel­fällen bis zu 96 Stunden dauern, wie es weiter heißt.

Regu­läre Kondi­tionen ab der fünften Woche

Nach Ablauf des ersten vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raums gelten wieder die Stan­dard-Kondi­tionen der Tarife. Unklar ist zudem noch, ob die 5G-Frei­schal­tung - wie bei Aldi Talk - nur für Neukunden gilt, oder ob auch Bestands­kunden von der Akti­vie­rung des neuen Netz­stan­dards profi­tieren. Kunden von Lidl Connect tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Voda­fone.

Bei Aldi Talk haben wir bereits den 5G-Zugang getestet.