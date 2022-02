Lidl/Aldi: DAB+-Micro-Anlage und WLAN-Radio im Angebot

Lidl und Aldi haben in dieser Woche mal wieder Audio-Systeme im Angebot: eine Micro-Stereo­anlage mit DAB+ und ein WLAN-Radio mit einge­bautem CD-Player. Lohnt sich der Kauf?

Bei den Discoun­tern Lidl und Aldi gibt es in dieser Woche wieder Audio-Produkte im Angebot. Es handelt sich jeweils um kompakte Sound­sys­teme mit digi­talem Radio­emp­fang und CD-Player, die ausschließ­lich online, also nicht direkt in den Läden, erwerbbar sind.



Silver­crest Micro-Stereo­anlage: Bei ebay als B-Ware güns­tiger

Micro-Anlage von Silvercrest

Foto: Silvercrest Seit Montag bei Lidl im Angebot ist die Micro-Stereo­anlage der Eigen­marke Silver­crest. Es handelt sich um ein 4-in-1-Radio mit CD-Player, Musik-Strea­ming und USB-MP3-Player. Radio­emp­fang gibt es über UKW und DAB+. Dank der A2DP-Tech­nologie ist draht­loses Musik­strea­ming per Blue­tooth möglich. Eine USB-2.0-Schnitt­stelle dient zum Abspielen von MP3-Dateien vom Wech­sel­daten­träger. Ferner gibt es einen AUX-IN-Anschluss für kabel­gebun­dene Musik­über­tra­gung. Eine Weck­funk­tion wahl­weise durch Radio, CD, USB/MP3 oder Alarmton mit Sleep­timer-Funk­tion rundet die Features ab.

Laut aktu­ellem Lidl-Angebot wird die Anlage für 89,99 Euro verkauft. Ein Schnäpp­chen ist das nicht, denn bei ebay gibt es das Modell zum glei­chen Preis. Wer sich mit B-Ware zufrie­den­gibt, erhält die Anlage dort sogar gut 15 Euro güns­tiger.

Multi­funk­tions­radio bei Aldi

Imperial DABMAN i200CD

Foto: Imperial Ab Donnerstag gibt es zudem bei Aldi das Multi­funk­tions­radio DABMAN i200CD von Impe­rial. Das Modell unter­stützt neben dem UKW-Frequenz­band auch den DAB+-Stan­dard. Per WLAN oder Netz­werk­kabel gibt es über das Internet tausende weitere Sender aus aller Welt. Die Netz­werk­ver­bin­dung kann gleich­zeitig genutzt werden, um frei­gege­bene Inhalte von PCs oder Netz­werk­fest­platten via UPnP an das Tisch­radio zu streamen.

Das CD-Radio bietet viele Anschlüsse, zum Beispiel einen USB-Port, über den sich MP3-Dateien von einem externen Spei­cher­medium wieder­geben lassen. Dazu gibt es einen Aux-Eingang sowie einen Kopf­hörer- und einen Line-Out-Ausgang. Letz­terer ermög­licht es, den Dabman i200 CD an einen Hi-Fi-Receiver, eine Soundbar oder an einfache Aktiv­laut­spre­cher anzu­schließen. Alle drei Ports sind für 3,5-mm-Klin­ken­ste­cker ausge­legt. Die verbauten Stereo-Laut­spre­cher leisten 10 Watt. Über das 2,8 Zoll große TFT-Farb­dis­play sind nicht nur Programm beglei­tende Infor­mationen per Text und Bild zu sehen. Auch eine 5-Tage-Wetter­vor­her­sage für die jewei­lige Region lässt sich auf Tasten­druck abrufen.

Das Impe­rial-Modell gehört mit einem Verkaufs­preis von 149 Euro bei Aldi zu den güns­tigeren Ange­boten und wurde zum Zeit­punkt unserer Recherche nur von Idealo geschlagen, hier ist es 2 Euro güns­tiger zu haben.

40 Prozent aller in Deutsch­land verkauften Radios haben das Digi­tal­radio DAB+ an Bord. In einem weiteren Beitrag erläu­tern wir, warum das keine Erfolgs­mel­dung ist.