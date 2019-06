Insider: Grünes Licht für Vodafone-Unitymedia-Fusion?

Ist die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone bereits genehmigt? So klingt es in Meldungen von Brancheninfodiensten. Das Bran­chen­magazin Mobile World Live berichtet, der 18,4-Milli­arden-Euro-Deal der Voda­fone Group zur Über­nahme der Akti­vitäten von Liberty Global in Deutsch­land (Marken­name Unity­media) und in drei anderen Märkten von den Wett­bewerbs­behörden der Euro­päischen Kommis­sion erhalte "Grünes Licht". Mobile World Live beruft sich dabei auf eine Meldung der Wirt­schafts­nach­rich­tenagentur Reuters, die sich auf "infor­mierte Kreise" bezieht.

Offi­ziell noch Zeit bis zum 23. Juli

Nach dem internen Fahr­plan habe die Kommis­sion eine Frist bis zum 23. Juli, um eine offi­zielle Entschei­dung über das geplante Geschäft zu treffen.

Die geplante Fusion des TV-Kabel­netz-Betrei­bers Unity­media und des Fest­netz-, Internet-, TV- und Mobil­funk-Anbie­ters Voda­fone Deutsch­land war im deut­schen Markt auf wenig Gegen­liebe gestoßen. Der Wett­bewerber Deut­sche Telekom und mehrere anderen Unter­nehmen hatten die Fusion im Hinblick auf offene wett­bewerbs­recht­lichen Fragen mehr­fach heftig kriti­siert.

Im Mai über­mittelte die EU an Voda­fone eine Liste von Einwänden, die gegen den Erwerb der Vermö­gens­werte für Deutsch­land, Ungarn, Rumä­nien und die Tsche­chische Repu­blik durch Voda­fone gespro­chen hätten.

Ist das Unity­media-Angebot an Telefónica ausrei­chend?

Im weiteren Verlauf des Monats Mai gab dann Voda­fone über­raschend bekannt, mit dem Konkur­renten Telefónica Deutsch­land (o2) einen "bedingten Whole­sale-Zugangs­vertrag" geschlossen zu haben. Der soll Telefónica-o2 den Zugang zu den Unity­media-Kabel-TV-Netzen von Liberty Global ermög­lichen, wenn auch mit gedros­selter Geschwin­digkeit.

Diese Verein­barung steht jedoch unter dem Vorbe­halt der Geneh­migung des Liberty-Deals. Reicht dieses Angebot schon aus, um den Deal durch­zuwinken? Oder muss Voda­fone seine Teil­nehmer­zugänge allen daran inter­essierten Tele­kommu­nika­tions­anbie­tern "öffnen", also auch der Deut­schen Telekom oder zahl­reichen regional tätigen Kabel-TV-Anbie­tern?

Voda­fone-Führung bester Dinge

Nick Read, CEO der Voda­fone-Gruppe, und sein Amts­vorgänger Vittorio Colao hatten in Inter­views wieder­holt ihre Zuver­sicht geäu­ßert, dass es von der EU grünes Licht für den Deal geben werde. Seit der Bekannt­gabe des Projektes im Mai 2018 hatten Führungs­kräfte von Unity­media und Voda­fone eine Reihe euro­päischer Poli­tiker getroffen, um die Vorteile dieses Abkom­mens zu erklären und dafür zu werben.

Mit dem Kauf der Kabel-TV-Netze möchte Voda­fone mehr konver­gente Fest­netz- und Mobil­funk­dienste auf einer größeren Fläche als bisher anbieten können, ohne auf Leitungen und Leis­tungen des Erzri­valen Deut­sche Telekom ange­wiesen zu sein. Voda­fone braucht für seine Akti­vitäten ein stabiles Verbin­dungs­netz. Das zu mieten ist auf Dauer ziem­lich teuer, Verbin­dungen über Richt­funk sind teil­weise wetter­empfind­lich, die Leitungen entlang von Eisen­bahn­stre­cken fielen immer wieder wohl poli­tisch moti­vierten Anschlägen zum Opfer.

E-Mail 1

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)