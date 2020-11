Liberty Global übernimmt Sunrise und UPC

Sunrise wollte UPC Schweiz von Liberty kaufen. Die Aktionäre wollten nicht. Jetzt hat Liberty Global Sunrise und UPC einfach selbst gekauft.

Foto: Picture Alliance / dpa Der britisch-ameri­kani­sche Kommu­nika­tions- und Breit­band­riese Liberty Global hat die Über­nahme des zweit­größten Schweizer Telekom-Anbie­ters Sunrise prak­tisch abge­schlossen. Ihm gehörten inzwi­schen mehr als 98 Prozent der Sunrise-Aktien, teilte das Unter­nehmen in der Nacht zu Donnerstag in Denver in den USA mit.

Liberty Global hatte sein Kauf­angebot im August vorge­legt. Die Sunrise-Aktio­näre erhalten fünf Milli­arden Franken (etwa 4,6 Milli­arden Euro) in bar.

Zusam­men­legung Anfang 2021

Sunrise wollte UPC Schweiz von Liberty kaufen. Die Aktionäre wollten nicht. Jetzt hat Liberty Global Sunrise und UPC einfach selbst gekauft.

Foto: Picture Alliance / dpa Seit Mitt­woch sind sowohl die Sunrise Commu­nica­tions Group AG als auch UPC Schweiz GmbH Toch­ter­gesell­schaften von Liberty Global, werden aber weiter unab­hängig vonein­ander operieren. Alle bestehenden Abon­nements (Lauf­zeit­ver­träge) und Verein­barungen bleiben in Kraft und wirksam. Ein Sonder­kün­digungs­recht ergibt sich durch den Börsen­deal also nicht.

Sunrise soll Anfang nächsten Jahres mit dem eben­falls zu Liberty Global gehö­renden Schweizer Kabel­netz­betreiber UPC zusam­men­gelegt werden. Die Schweizer Wett­bewerbs­behörde ComCom hatte bereits ihre Zustim­mung signa­lisiert.

Liberty hat hohe Erwar­tungen

Von der Fusion erwartet Liberty die Verbin­dung des „führenden Gigabit-Glas­faser­kabel­netz der Schweiz mit einem der welt­weit besten Mobil­funk­netze“.

Damit soll das neue Unter­nehmen, dessen Name noch nicht fest­steht, der aktu­ellen Nummer eins, der Swisscom, wesent­lich stärker Konkur­renz machen.

Sunrise und UPC Schweiz haben zusammen einen Umsatz von 3,1 Milli­arden Franken, 2,1 Millionen Mobil­funk­abon­nent-(Lauf­zeit­ver­trags)-Kunden, 1,2 Millionen Breit­band­kunden und 1,3 Millionen TV-Abon­nenten. Der Markt­anteil liegt in jedem Bereich bei rund 30 Prozent.

Gene­ral­ver­samm­lung stellt rich­tige Weichen

Bei der außer­ordent­lichen Gene­ral­ver­samm­lung (GV) der Aktio­näre der Sunrise Commu­nica­tions Group AG in Opfikon wurden alle Anträge des Verwal­tungs­rates ange­nommen. Insge­samt waren 46,94 Prozent des Akti­enka­pitals durch den unab­hän­gigen Stimm­rechts­ver­treter vertreten.

Die Gene­ral­ver­samm­lung beschloss die soge­nannte „Deko­tie­rung“ der Aktien der Sunrise Commu­nica­tions Group AG von der Schweizer Börse SIX (Swiss Exchange), sobald das öffent­liche Kauf­angebot abge­schlossen ist. Wenn die Aktien von Sunrise Commu­nica­tions Group AG deko­tiert werden, endet deren Zulas­sung an der Börse, die vorhe­rigen Aktio­näre haben ihre Aktien ja vorher an Liberty verkauft oder wurden abge­funden.