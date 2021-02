LG lizenziert webOS für weitere Smart-TV-Hersteller

LG lizenziert webOS

Foto: LG webOS war ursprüng­lich eine Soft­ware, mit der der Smart­phone-Pionier Palm noch einmal neu durch­starten wollte. Die ersten Geräte floppten, was wohl weniger an der Soft­ware, als an der Hard­ware und am Marke­ting lag. HP über­nahm die Platt­form und schloss sie bereits wieder, bevor die Vermark­tung neuer Smart­phones und Tablets über­haupt ernst­haft begann.

Nun trat LG auf den Plan. Das Unter­nehmen baute mit dem webOS-Kernel ein neues Betriebs­system für smarte Fern­seh­geräte auf. Diese Soft­ware kommt seit 2014 heute bei den Smart-TVs des korea­nischen Herstel­lers zum Einsatz. Anders als auf dem Smart­phone- und Tablet-Markt hat sich webOS für TV-Geräte demnach etabliert.

Bislang gab es webOS-Fern­seher nur von LG. Jetzt hat der Konzern aber ange­kün­digt, die Platt­form auch Mitbe­wer­bern anzu­bieten. Mehr als 20 Hersteller von Smart-TV-Geräten haben sich den Angaben zufolge bereits webOS gesi­chert, um nicht nur das Betriebs­system, sondern auch die dafür entwi­ckelten Apps für die eigenen Geräte nutzen zu können.

Diese Partner sind mit dabei

Foto: LG Nament­lich genannt werden von LG die Marken RCA, Ayonz und Konka. Weitere Hersteller sollen voraus­sicht­lich in Zukunft dazu­kommen. Unter­stützt werde das webOS-Ökosystem unter anderem von Tech­nolo­gie­part­nern wie Realtek, Nuance, Grace­note, CEVA und Universal Elec­tro­nics.

LG betont das intuitiv bedien­bare User Inter­face, das UX-Design sowie Features wie Sprach­suche und -steue­rung, inte­grierte KI-Algo­rithmen und einfache Konnek­tivität. Neben Apps welt­weiter Partner wie Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und DAZN bekommen die neuen Hersteller von webOS-TV-Geräten je nach Region auch Zugriff auf die LG Chan­nels, den kosten­losen Premium-Content-Strea­ming-Service des Unter­neh­mens. Zu den TV-Modellen gehört auch die spezi­elle Magic Motion-Fern­bedie­nung.

"Die webOS-Platt­form ist eine der einfachsten und bequemsten Möglich­keiten, auf Millionen von Stunden an Filmen und TV-Shows zuzu­greifen", sagte Park Hyoung-sei, Präsi­dent der LG Home Enter­tain­ment Company. "Indem wir andere Hersteller zum Beitritt zum webOS-TV-Ökosystem einladen, beschreiten wir einen neuen Weg, der es vielen neuen TV-Besit­zern ermög­licht, die gleiche groß­artige UX und Funk­tionen zu nutzen, die auf LG-Fern­sehern verfügbar sind."

Wie berichtet hat LG anläss­lich der CES im Januar die Version 6.0 von webOS vorge­stellt.