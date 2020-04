LG stampft G-Serie ein - wird das LG Velvet erfolgreicher?

LG schlägt in seinem Ober­klasse-Smart­phone-Segment bekann­ter­maßen eine neue Marsch­rich­tung ein, die Umstruk­tu­rie­rung unter­streicht das Erst­lings­werk der neuen Ära namens LG Velvet. Dabei handelt es sich um ein High-End-Mobil­gerät als Nach­folger der bishe­rigen G-Serie. Künftig soll die Nomen­klatur nicht mehr aus einer konstanten Bezeich­nung mit Numme­rie­rung, sondern aus einem ausdrucks­starken Begriff bestehen, welcher am besten zu dem jewei­ligen Produkt passt. LG Velvet sugge­riert laut Pres­se­mit­tei­lung eine schim­mernde Glätte und hoch­wer­tige Weich­heit. Ein Bran­chen­in­sider steu­erte erste Render­bilder des Smart­phones bei.

Kusch­liges Premium-Handy



Design-Clou? Entwurf des LG Velvet Design-Clou? Entwurf des LG Velvet

Die Haptik des kommenden LG Velvet soll an Samt erin­nern. Hoch­wertig und doch weich sei das Gehäuse. Wir berich­teten bereits letzte Woche über den geplanten Smart­phone-Neustart des südko­rea­ni­schen Herstel­lers. Dieses Umdenken erin­nert an den japa­ni­schen Konkur­renten Sony – was auch für das Design an sich gilt.

Potenzielles LG Velvet in Rot Bran­chen­kenner Ice universe veröf­fent­lichte Render­bilder des Velvet von nicht näher genannten Inter­net­nut­zern. Diese basieren auf den Skizzen, welche LG selbst kürz­lich publi­zierte. Während die Front noch immer an Samsungs Krea­tionen der Galaxy-S-Serie erin­nert, spie­gelt die Rück­seite nun eher Sonys Bild­sprache wider. Kantig, einfarbig, ohne einen auffäl­ligen Glanz­ef­fekt und mit einem in der linken oberen Ecke plat­zierten Kamera-Element. Der Look weist defi­nitiv Paral­lelen zu Mobil­ge­räten wie dem Sony Xperia XZ oder der Xperia-Z-Reihe auf.

LG Velvet: Intuitiv und indi­vi­duell?



Weitere Renderbilder des LG Velvet Weitere Renderbilder des LG Velvet

Dem Hersteller zufolge soll die neue Marke durch den größeren Fokus auf das Design auf den „einzig­ar­tigen persön­li­chen Geschmack“ und die „Emotionen des Indi­vi­duums“ abzielen. Der Ansatz sei „mehr intuitiv“. Schön­heit, in diesem Punkt unter dem Aspekt der Smart­phone-Gestal­tung, liegt selbst­re­dend im Auge des Betrach­ters. Außerdem ist ein finales Urteil über die Aufma­chung, insbe­son­dere durch das Fehlen offi­zi­eller Fotos, derzeit nicht möglich.

Sollte das LG Velvet aber tatsäch­lich ähnlich der Render­bilder aussehen, wird es sicher­lich ein Streit­punkt sein, ob ein Design-Mix aus Galaxy S und Xperia Z beson­ders intuitiv und indi­vi­duell ist. Bislang teilte LG nicht mit, zu welchem Zeit­punkt das neue High-End-Telefon das Licht der Welt erblickt.

