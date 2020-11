MediaMarkt/Saturn: LG Velvet fast 200 Euro günstiger

Das LG Velvet in der reinen LTE-Version wird am heutigen Black Friday vom Händler-Duo MediaMarkt und Saturn beson­ders günstig ange­boten. Wir machen den Preis­check.

Das LG Velvet (LTE) wird derzeit bei MM/Saturn günstiger angeboten. Lohnt es sich?

Fotos: Mediamarkt/LG, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Das LG Velvet ist ein vergleichs­weise güns­tiger Premium-Wurf des Herstel­lers aus Südkorea. Im Sommer wurde es in zwei Vari­anten vorge­stellt, eine davon mit 5G-Unter­stüt­zung. Die reine LTE-Ausfüh­rung des LG Velvet wird im Rahmen des heutigen Black Friday von den beiden Händ­lern MediaMarkt und Saturn deut­lich güns­tiger ange­boten. Der Rabatt gilt bei beiden Händ­lern aber noch über den heutigen Tag hinaus. Die Black Friday Week (MediaMarkt nennt den Akti­ons­zeit­raum "Black Friday Weekend") läuft noch bis Sonntag, 18 Uhr.

Wir machen den Preis­check, ob sich das Angebot lohnt. Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt.

LG Velvet: Lohnt sich das MM/Saturn-Angebot?

Das LG Velvet (LTE) wird derzeit bei MM/Saturn günstiger angeboten. Lohnt es sich?

Fotos: Mediamarkt/LG, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Für das LG Velvet in der LTE-Vari­ante veran­schlagt der Hersteller eine UVP in Höhe von 499 Euro. Der MediaMarkt/Saturn-Preis beträgt 299,59 Euro - eine ordent­liche Ersparnis in Höhe von 199,41 Euro für das Smart­phone mit 128 GB internem Spei­cher in den Wahl­farben "Aurora Silber" und "Schwarz". Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich bei dem Angebot des Händler-Duos um das derzeit güns­tigste handelt.

Für das LG Velvet wird optional ein zweiter Bild­schirm ange­boten. Das Smart­phone wird über den USB-C-Anschluss in ein Case mit zweitem Display ange­schlossen. Nutzern steht mit dem LG Dual Screen 3 so ein äqui­valenter Bild­schirm zur Verfü­gung. Preis­lich liegt der Dual Screen 3 für das LG Velvet bei 199 Euro nach UVP. MediaMarkt und Saturn bieten das Display-Case zu einem redu­zierten Preis von 176,95 Euro an, was einer Ersparnis in Höhe von 22,05 Euro entspricht.

Dabei zählt es zu den derzeit güns­tigsten Ange­boten. Der Händler mobilcom-debitel bietet den Dual Screen mit einem Preis von 174,83 Euro (inklu­sive Versand­kosten) noch einen Tacken güns­tiger an.

Wenn Sie sich für die 5G-Version des LG Velvet inter­essieren, können Sie Details zu dem Smart­phone-Modell in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.