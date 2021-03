Android 11: LG gibt wichtigen Rollout-Plan bekannt

LG ist nicht der Top-Player in der Smart­phone-Branche, hat aber regel­mäßig aktu­elle Modelle auf dem Markt. Einigen davon wird nun mit konkreter Zeit­angabe Android 11 verspro­chen.

LG-Handys wie Wing, Velvet und G8X sollen Android 11 bekommen

Fotos: LG, Logo: Google, Montage: teltarif.de Elek­tronik-Konzern LG hat es im umkämpften Smart­phone-Markt schwer, sich gegen die Konkur­renz aus Samsung, Apple und Aufstre­bern wie Xiaomi und Oppo durch­zusetzen. Ande­rer­seits gehört gerade LG zu den Herstel­lern, die versu­chen mit inno­vativen Umset­zungen auf sich aufmerksam zu machen.

Zur virtu­ellen Consumer Elec­tro­nics Show (CES) zauberte LG das Rollable aus dem Hut - ein Smart­phone, dessen Display nicht wie bei Samsungs Galaxy Z Fold 2 5G oder Huaweis Mate Xs in der Mitte geknickt, sondern per Roll­mecha­nismus vom Smart­phone- ins Tablet-Format gebracht wird. Aller­dings ist noch nicht klar, ob das Smart­phone über­haupt erscheinen wird. Weitere inter­essante Modelle sind das LG Wing, das ein zweites Display hat, das in die Waage­rechte geklappt werden kann.

Einige auf dem Markt befind­liche LG-Smart­phones haben nun einen offi­ziellen Zeit­stempel bekommen, wann sie mit einem Update auf Android 11 rechnen können. LG-Handys wie Wing, Velvet und G8X sollen Android 11 bekommen

Fotos: LG, Logo: Google, Montage: teltarif.de

LG: Rollout von Android 11

Rollout bis April 2021

Die Angaben zum Rollout haben wir auch in die Über­sicht über­nommen, welche Smart­phones mit einem Update auf Android 11 rechnen können.