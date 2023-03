LG V60 ThinQ 5G: Rollout von Android 13 ist gestartet

Wer das LG V60 besitzt, kann ab sofort ein Update auf Android 13 voll­ziehen. Somit wech­seln Nutzer der nicht mehr exis­tenten Smart­phone-Sparte zum aktu­ellsten, finalen Betriebs­system aus dem Hause Google. Ausge­lie­fert wurde das High-End-Telefon mit Android 10. Zunächst startet das Rollout in den Verei­nigten Staaten. Weitere Länder dürften in Kürze folgen. Mit diesem Update schickt der eins­tige Handy­her­steller sein 2020er Ober­klas­semo­dell zeit­gleich in Rente. Es handelt sich um die letzte Aktua­lisie­rung für das LG V60.

Ein letztes Soft­ware-Geschenk für das LG V60

Mit dem LG Velvet 5G und dem LG Wing versuchte der südko­rea­nische Hersteller seinem strau­chelnden Smart­phone-Geschäft neues Leben einzu­hau­chen. Anfang 2021 wurde sogar ein funk­tions­tüch­tiges Modell mit roll­barem Display demons­triert. Dennoch zog LG im April 2021 seiner Smart­phone-Abtei­lung den Stecker. Ein Schock für lang­jäh­rige Fans und Besitzer eines entspre­chenden Smart­phones. Das Unter­nehmen versprach aller­dings, drei weitere Jahre Updates zu liefern. Durch Android Police wurden wir auf ein solches Update aufmerksam. Android 13 wird für das LG V60 ausge­rollt.

Da besagtes Handy am 20. März 2020 auf den Markt kam, ist es entspre­chend die letzte Aktua­lisie­rung. Ein nütz­liches Abschieds­geschenk für ein gelun­genes Smart­phone einer einst viel­ver­spre­chenden Marke. Erste Anwender sich­teten den Versi­ons­sprung in den USA. Genauer gesagt beim nord­ame­rika­nischen Netz­betreiber T-Mobile. Weitere Netz­betreiber in den Verei­nigten Staaten wurden noch nicht bedacht. Einen Zeit­punkt für das Europa-Rollout bleibt LG bislang schuldig.

LG V60: Details zum Android-13-Update

Wohl letztes Update für das LG V60

Dangerous-Decision63 / reddit Die Aktua­lisie­rung bean­sprucht 1,18 GB an freiem Spei­cher­platz auf dem Smart­phone. Neben Android 13 soll das LG V60 ThinQ 5G, wie es mit voll­stän­digem Namen heißt, Bugfixes und Verbes­serungen an der Sicher­heit und dem System erhalten. Welcher Sicher­heits­patch instal­liert wird, ist uns nicht bekannt. Wie Nutzer berichten, soll das Smart­phone nach dem Update erheb­lich schneller sein und weniger Arbeits­spei­cher verbrau­chen. Außerdem lassen sich nun Design-Themen in den Display­ein­stel­lungen auswählen. Aller­dings hatte ein Nutzer Probleme, nach dem Update sein LG V60 zu entsperren und bei einem weiteren star­tete das Telefon nicht mehr. (via reddit)

Display-Inno­vationen von LG gibt es auch weiterhin.