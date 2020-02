LG V60 ThinQ 5G samt Hülle mit Zweit-Display vorgestellt

Doppeltes Display-Lott­chen: Das neu vorge­stellte LG V60 ThinQ 5G erbt die optio­nale Dual-Screen-Funk­tiona­lität des LG G8X ThinQ. Somit zeigt sich der Konzern aber­mals als Fold­able-Rebell und setzt lieber auf mehr Flexi­bilität bei der Anwen­dung. Abseits des 6,8 Zoll messenden P-OLED-Bild­schirms, der sich in doppelter Ausfüh­rung verwenden lässt, gibt es einen schnellen Chip­satz und ein robustes Gehäuse. Der Snap­dragon 865 treibt das Phablet an und sorgt für die namens­gebende 5G-Konnek­tivität. Das Äußere des LG V60 ThinQ 5G ist nach MIL-STD-810G und IP68 geschützt.

Was bietet das LG V60 ThinQ 5G sonst noch?

Bedingt durch den MWC-Ausfall müssen die Hersteller auf andere Möglich­keiten zurück­greifen, um ihre neuesten Mobil­geräte vorzu­stellen. LG unter­richtet in einer Pres­semit­teilung über das V60 ThinQ 5G. Es sei „entworfen für eine echte mobile Zukunft“. Damit meint das südko­reani­sche Unter­nehmen vornehm­lich sein Allein­stel­lungs­merkmal – die Hülle mit Zweit­bild­schirm.Wie beim LG G8X ThinQ erhält der Käufer also ein gängiges Smart­phone, das sich bei Bedarf durch ein Case um eine zusätz­liche Anzeige erwei­tern lässt. Dieser Ansatz bringt zwar mehr Flexi­bilität mit sich, da die größere Bild­schirm­fläche optional bleibt, aller­dings ist die Darstel­lung nicht nahtlos. So bilden die zwei 6,8 Zoll großen Screens addiert eine ähnliche Fläche wie das Huawei Mate X – jedoch mit dickem schwarzen Balken in der Mitte. Die Bild­schirme lösen mit jeweils 2460 x 1080 Pixel auf und sind im 20,5:9-Format gehalten. Ein weiteres High­light des LG V60 ThinQ ist das 5G-Modem. Dieses stemmt bis zu 7,5 GBits im Down­load und 3 GBit/s im Upload.



LG wird das V60 ThinQ 5G in Schwarz und Weiß anbieten LG wird das V60 ThinQ 5G in Schwarz und Weiß anbieten

Das beson­ders robuste Gehäuse, das stoß­fest, gegen extreme Tempe­raturen, Wasser und Staub geschützt ist, ist typisch für LGs V-Serie. Bei der Kern­hard­ware kann das V60 ThinQ 5G aber nicht mit Modellen wie dem Galaxy S20 Ultra mithalten. So sind etwa Flash-Spei­cher (128 GB) und RAM (8 GB) nicht allzu beein­druckend. Das Kamera-Setup lässt außerdem ein gern genutztes Feature vermissen: einen opti­schen Zoom. Es gibt eine 64-Mega­pixel-Einheit (Weit­winkel, Blende f/1.8), ein 13-Mega­pixel-Modul (Ultra­weit­winkel, Blende f/1.9) und einen 0,3 Mega­pixel auflö­senden 3D-ToF-Sensor. Auf einer Höhe mit der Samsung-Konkur­renz ist hingegen die 8K-Video­funk­tion. Vier Mikro­fone sollen ergän­zend für opti­malen Ton sorgen. Selfies werden mit 10 Mega­pixel (Blende f/1.9) geschossen. Der Akku des LG-Tele­fons stemmt 5000 mAh.

Das LG V60 ThinQ 5G wird im März erscheinen. Wann genau, wo und zu welchem Preis verriet die Firma noch nicht.

