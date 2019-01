LG V40ThinQ & Watch W7: Smartphone und Hybrid-Watch

In genau einer Woche (25. Januar) wird LG neues Flagg­schiff der V-Serie verfügbar sein. Das LG V40ThinQ soll mit seinen fünf Kameras Smart­phone-Foto­grafie auf ein neues Niveau heben und durch die Kompe­tenz des briti­schen HiFi-Spezia­listen Meri­dian für ein beson­deres Sound-Erlebnis sorgen. Das LG-Smart­phone wird es in den Farben New Platinum Gray und New Moroccan Blue jeweils als Dual-SIM-Vari­ante zu einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 899 Euro geben. Gleich­zeitig wird LG eine Hybrid-Smart­watch auf den Markt bringen. Die LG Watch W7 läuft mit WearOS, hat aber auch physi­sche Zeiger und wird in der Farbe Silver Black nach unver­bind­li­cher Preis­emp­feh­lung 449 Euro kosten.

Inter­es­sant: Zum Verkaufs­start bekommen die ersten 1000 Käufer des LG V40ThinQ die Uhr ohne Aufpreis dazu.

Das OLED-Display des LG V40ThinQ im Format 19,5:9 misst 6,4 Zoll und löst in 3120 mal 1440 Pixel (QHD+) mit einer Pixel­dichte von 538 ppi auf. Die Maße sind mit 158,7 mm x 75,8 mm x 7,7 mm ange­geben und mit 169 Gramm Gewicht dürfte es leicht in der Hand liegen. Die Display­ein­ker­bung (Notch) wirkt auf den ersten Blick auch nicht zu breit und damit nicht störend. Auf dem Bild­ma­te­rial sind die Display­ränder zwar nicht fili­gran, aber auch nicht über­mäßig breit. Der untere Rand sticht etwas mehr heraus, ist aber immer noch ansehn­lich. Hier muss die Praxis zeigen, welchen Eindruck die Ränder in der realer Umge­bung hinter­lassen.

Für Leis­tung sorgen Qual­comms Snap­dragon 845 und 6 GB Arbeits­spei­cher. Die interne Spei­cher­ka­pa­zität liegt bei 128 GB mit theo­re­ti­scher Erwei­te­rungs­mög­lich­keit um bis zu 2 TB per microSD-Karte. Der Akku fasst 3300 mAh und unter­stützt schnelles und kabel­loses Laden.

Weiterhin werden WLAN-ac, Blue­tooth 5.0 und NFC unter­stützt. Der USB-C 2.0-Anschluss ist mit 3.1 kompa­tibel. Daneben gibt es einen 3,5 mm-Klin­ken­an­schluss für Head­sets. Das LG V40ThinQ ist gemäß MIL-STD-810G1 stoß­si­cher und wasser- und staub­dicht nach IP68. Kritik lässt sich bei der vorin­stal­lierten Soft­ware üben: Mit Android 8.1 hat das 900 Euro-teure Handy nicht die neueste Version von Googles Betriebs­system an Bord.

Kamera und 3D-Surround-Sound

LG wirbt mit fünf Kameras. Käufer dürfen aber nicht von einem Penta-Modul auf der Rück­seite ausgehen. Das LG V40ThinQ verfügt über eine Triple-Kamera auf der Rück­seite und eine Dual-Selfie-Kamera vorne. Die Haupt­ka­mera setzt sich aus einem Stan­dard-Objektiv mit 12 Mega­pi­xeln und einer f/1.5-Blende, einem Tele­ob­jektiv mit 12 Mega­pi­xeln und einer f/2.4-Blende sowie einem 107°-Weit­winkel-Objektiv mit 16 Mega­pi­xeln und einer f/1.9-Blende zusammen. Die Kamera verfügt unter anderem über eine Triple-Shot-Funk­tion. Damit ist es möglich, mit einem Klick drei Fotos (Super-Weit­winkel, Stan­dard und Tele­zoom) aufzu­nehmen. So kann der Nutzer frei wählen, welche Aufnahme ihm am besten gefällt und bei Bedarf alle drei zu einer Video-Datei zusam­men­fügen. Unter­halb der Haupt­ka­mera sitzt ein Fingerabdruck­sensor.

Die Selfie-Kamera fasst ein Stan­dard-Objektiv mit 8 Mega­pi­xeln und einer f/1.9-Blende sowie ein 90°-Weit­win­kel­ob­jektiv mit 5 Mega­pi­xeln und einer f/2.2-Blende. Funk­tionen wie 3D-Licht­ef­fekt sollen Portraits modi­fi­zieren.

Das Stereo-Sound-Modul soll kraft­vollen und raum­fül­lenden Klang dank 3D-Surround-Sound mit DTS:X und Boombox-Laut­spre­cher erzeugen. In Zusam­men­ar­beit mit Meri­dian soll das Soun­d­er­lebnis unter anderem hinsicht­lich mehr Bass opti­miert sein.

LG Watch W7



Die LG Watch ist eine Hybrid-Watch mit Edel­stahl­ge­häuse, die klas­si­sche Eigen­schaften einer Uhr wie physi­sche Zeiger und smarte Funk­tionen im Zusam­men­spiel mit Googles Betriebs­system WearOS vereint. Das Quarz­uhr­werk stammt aus der Schweizer Manu­faktur Soprod AG. Der LCD-Screen misst 1,2 Zoll, insge­samt betragen die Abmes­sungen der Uhr 44,5 mm x 45,4 mm x 12,9 mm bei einem Gewicht von 79,5 Gramm.

Leis­tungs­ele­mente sind Qual­comms Snap­dragon Wear 2100 und 768 MB Arbeits­speicher, intern liegt die Kapa­zität bei 4 GB. Die LG Watch W7 unter­stützt Blue­tooth 4.2 und die Verbin­dungs­tech­no­lo­gien WLAN (802.11 b/g/n). Nach IP68 ist die Hybrid-Watch wasser- und staub­ge­schützt.

Der mecha­ni­sche Teil soll alleine mit einer Akku­la­dung bis zu 100 Tage durch­halten. Zwei Tage sollen es sein, wenn alle smarten Funk­tionen genutzt werden. Die Akku­ka­pa­zität liegt bei 240 mAh.

Auf dem MWC in Barce­lona könnte LG ein klapp­bares Smart­phone vorstellen. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

