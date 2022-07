Schade, wäre cool gewesen: LG Rollable im Hands-on-Video

Das LG Rollable hat es nicht in den Einzel­handel geschafft, aber man kann das Smart­phone mit aufroll­barem Display in einem Hands-on-Video bestaunen. Denn manche Besitzer des unkon­ven­tio­nellen Mobil­geräts gibt es trotzdem. LG bot Exem­plare des flexi­blen Handys seinen Mitar­bei­tern zum Verkauf an. Aller­dings mit der Klausel, dass es nicht weiter­ver­kauft werden darf. YouTube-Clips des LG Rollable scheint der Hersteller auch nicht gerne zu sehen. Vor kurzem erschien bereits ein Hands-on, was aber schnell wieder verschwand. Im noch verfüg­baren Clip sieht man den Roll­mecha­nismus im Detail.

LG Rollable: Wandel­bares Smart­phone in Aktion

Der Rollmechanismus des LG Rollable

Checkout Tech Auf dem YouTube-Kanal Checkout Tech gibt es ein kurzes Video vom Rollable aus dem Hause LG. Zuge­schoben ist kein Unter­schied zu einem regu­lären Smart­phone erkennbar. Als der Nutzer aber per Wisch­geste eine Seiten­leiste auf dem Display hervor­zieht und das oberste Icon berührt, fährt die Anzeige nach rechts aus. Auf diese Weise wird aus dem Phablet mit 6,8 Zoll Display­fläche ein Mini-Tablet mit 7,4 Zoll Display­fläche. An der Rück­seite scheint es zudem eine Sensor­fläche zu geben, über die der Anwender den Bild­schirm aus- und einfahren kann.

LG zog die Notbremse nach dem Neustart

Eben­falls hinten verbaut sind drei Kameras und ein LED-Blitz. An der Front lassen sich ober- und unter­halb des Bild­schirms recht dicke Ränder erkennen. Das LG Rollable hat weder Notch noch Kamera-Loch, sondern eine im Balken über dem Display inte­grierte Selfie-Einheit. Soft­ware­seitig ist die Inte­gra­tion von Google-Play-Diensten inter­essant. Womög­lich war das Smart­phone also für den inter­natio­nalen Markt geplant. Diverse anspruchs­volle Mobile-Games wie Asphalt 9 sind auf dem Exem­plar im Video instal­liert. Es dürfte also ein leis­tungs­fähiger Chip­satz im LG Rollable verbaut sein.

Die Rückseite des LG Rollable

Checkout Tech Dass LG vor einem Jahr plötz­lich aus dem Smart­phone-Geschäft ausstieg, ist schade. Insbe­son­dere, da man mit einem spezi­ellen Programm wieder frischen Wind in die Abtei­lung bringen wollte. Jedoch kamen nur zwei Exem­plare, nament­lich das LG Velvet und das LG Wing, unter der neuen Stra­tegie auf den Markt. Das dritte Exem­plar sollte das LG Rollable werden. Bekann­ter­maßen gab der Hersteller aber zuvor die Schlie­ßung seiner Smart­phone-Sparte bekannt.

Das Ende des LG-Handy-Geschäfts wurde mit zu starker Konkur­renz erklärt.