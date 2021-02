LG Rollable: Erscheint das Smartphone überhaupt?

Der Verkaufsstart des LG Rollable ist nicht entschieden

LG Bei LGs Smart­phone-Busi­ness rollt der Rubel momentan nicht richtig, ob wenigs­tens das Handy-Display rollt, muss sich noch zeigen. Aus Südkorea, dem Heimat­land des Elek­tronik­kon­zerns, kamen Hinweise, dass das LG Rollable ein Konzept bleibt. LG soll den Auftrag für bieg­same Anzeigen beim Zulie­ferer BOE auf unbe­stimmte Zeit pausiert haben. Kurz darauf meldete sich der Hersteller aller­dings bei einem Tech­nik­portal selbst zu Wort und demen­tierte, dass es schon eine finale Entschei­dung über die Veröf­fent­lichung des Rollable gibt. Der Verkaufsstart des LG Rollable ist nicht entschieden

LG

Lässt LG das Rollable fallen?

Unge­wöhn­liche Bild­schirm-Konzepte waren ein Fokus der LG-Smart­phones in den vergan­genen Jahren. Ob nun das Mini-Display des V10, eine Display-Hülle für haus­eigene Handys wie das G8X ThinQ oder das aufschieb­bare Zweit-Display des Wing. Ein Exem­plar mit falt­barer Anzeige fehlt bislang noch im Port­folio des Herstel­lers – ändert sich das in abseh­barer Zeit? Die südko­rea­nische Nach­rich­ten­agentur Yonhap gab gestern an, die Zukunfts­pläne für das LG Rollable erfahren zu haben. Laut Indus­trie­quellen habe der Konzern das aufroll­bare Smart­phone pausiert.

Teile-Zulie­ferer, wie der Display-Liefe­rant BOE, sollen bereits darüber infor­miert worden sein. Mögli­cher­weise würde BOE für seine bishe­rige Entwick­lungs­arbeit eine Kompen­sation von LG fordern, hieß es. Yonhap kontak­tierte einen Pres­sespre­cher des Herstel­lers, bekam aber nur die Stan­dard­ant­wort über­mit­telt. Man könne derzeit nichts über die Pläne für ein roll­bares Smart­phone bestä­tigen. Gegen­über TheVerge wurde die Firma dann etwas konkreter.

LG Rollable ist noch nicht vom Tisch

Gestern Abend wandte sich ein LG-Pres­sespre­cher mit einem State­ment bezüg­lich des LG Rollable an das Tech­nik­portal TheVerge. Die Aussage von Yonhap wurde entkräftet. Man könne nach­drück­lich bestreiten, dass eine entspre­chende Entschei­dung über zukünf­tige Mobil­geräte abge­schlossen wurde. Im Umkehr­schluss bedeutet dies zwar nicht, dass das LG Rollable kommt, ganz ausge­schlossen ist eine Markt­ein­füh­rung aller­dings noch nicht.

Wir berich­teten letzten Monat über LGs ange­schla­genes Smart­phone-Geschäft und dass es Über­legungen gebe, die Sektion entweder zu verklei­nern oder ganz zu schließen. Ein Ausru­fezei­chen wollte die Firma aber dennoch in Form des Rollable setzen. Es hieß, das inno­vative Mobil­gerät sei nach wie vor in Vorbe­rei­tung. Auch jetzt scheint der Hersteller noch über eine Markt­ein­füh­rung nach­zudenken. Das LG Rollable wäre sicher­lich ein span­nendes, aber höchst­wahr­schein­lich auch ziem­lich teures Smart­phone. Das vorhe­rige Wagnis in Form des LG Wing ist mitt­ler­weile bereits für unter 800 Euro erhält­lich.