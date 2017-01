Dual-SIM-LTE-Smartphone bei Real: Schnäppchen?

Real bietet mit dem LG K3 noch bis zum 22. Januar ein günstiges Smartphone mit Dual-SIM- und LTE-Unterstützung an. Das Modell kostet bei Real 88 Euro. Der Interessent kann sich das LG K3 ohne Aufpreis in einer Real-Filiale abholen oder gegen eine Versandgebühr in Höhe von 4,95 Euro nachhause schicken lassen. Ob es sich bei dem LG K3 bei Real um ein Schnäppchen handelt, haben wir überprüft.

LG K3 Datenblatt

Verfügbar

Ein kurzer Vergleich der Online-Preise für das LG K3 mit Dual-Funktion macht deutlich, dass es sich bei dem Real-Angebot um ein Schnäppchen handelt. So starten die Preise bei den Online-Händlern erst bei rund 95 Euro (inklusive Versandkosten). Somit ergibt sich eine Ersparnis von mindestens 7 Euro, wenn das LG K3 in einer Filiale von Real abgeholt wird.



Diese Ausstattung hat das LG K3

Das Display des LG K3 misst 4,5 Zoll (11,43 Zentimeter) in der Diagonale und löst 480 mal 854 Pixel auf. Ab Werk läuft auf dem Smartphone das mobile Betriebssystem Android 6.0.1 (Marshmallow). Im Inneren des LG K3 arbeitet ein Quad-Core-Prozessor vom Typ Mediatek 6737M, dessen vier Kerne mit je 1,1 GHz takten. Der Arbeitsspeicher bietet eine Kapazität von 1 GB. Der interne Speicher ist mit lediglich 8 GB angegeben. Der Nutzer hat immerhin die Möglichkeit, in den microSD-Slot eine Speicherkarte mit bis zu 32 GB einzustecken, um eine Speichererweiterung vorzunehmen.

Auf der Rückseite ist eine 5-Megapixel-Kamera integriert; die Selfie-Kamera macht Aufnahmen in VGA-Auflösung - Selfie-Fans werden auf Grund der geringen Auflösung mit dieser Kamera aber wenig Freude haben. Das LG K3 besitzt auch eine Dual-SIM-Funktion (Dual-Standby). Zu den weiteren Funktionen des Smartphones gehören LTE-Support mit einer Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream. Ein UKW-Radio, ein MP3-Player, WLAN-n-Unterstützung, Bluetooth 4.2, ein GPS-Empfänger, ein 1940-mAh-Akku und NFC gehören zu den noch nennenswerten Eckdaten des LG K3.

