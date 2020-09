So beeindruckt LG die Fachwelt auf der IFA in Berlin

Die IFA Special Edition in Berlin ist offi­ziell eröffnet worden. Erwar­tungs­gemäß gibt es nicht den gewohnten Rummel rund um das Messe­ge­lände rund um den Funk­turm. Viel­mehr trifft sich das Fach­pu­blikum, um die Neuheiten zu erleben, die die Messe zu bieten hat. Viele Bran­chen­größen wie Telekom und AVM haben die Teil­nahme an der IFA 2020 abge­sagt oder wie Huawei die Pres­se­kon­fe­renz ins Internet verlegt.

LG ließ es sich wiederum nicht nehmen, eine physi­sche Pres­se­kon­fe­renz zu veran­stalten. Dafür wurde die Messe­halle 4.2 genutzt, die trotz Corona-bedingt großen Abständen zwischen den einzelnen Sitzen ausrei­chend Platz für die Teil­nehmer bot. Viele Plätze blieben sogar leer, zumal der Hersteller die Veran­stal­tung auch ins Internet gestreamt hat, sodass man auch vom Wohn­zim­mer­sessel oder aus dem Büro live dabei sein konnte.

Dr. I. D. Park als Hologramm auf der Bühne

Foto: teltarif.de Es hat sich aber durchaus gelohnt, vor Ort der Pres­se­kon­fe­renz beizu­wohnen, denn LG zeigte eine tech­ni­sche Glanz­leis­tung - gar nicht mal hinsicht­lich der Produkte als viel­mehr bei der Präsen­ta­tion selbst. So hatte der Konzern eine riesige Black Box auf die Bühne hieven lassen, deren Sinn zunächst unklar war. Das änderte sich nach der Begrü­ßung zur Veran­stal­tung. So wurde der CTO von LG, Dr. I. D. Park, ange­kün­digt, der aber gar nicht in Berlin vor Ort war, sondern in Lebens­größe mittels besagter Black Box als Holo­gramm auf die Bühne proji­ziert wurde.

Smarte Maske mit Filter und Lüfter

Bei den auf der IFA-Pres­se­kon­fe­renz vorge­stellten Produkten stellte LG Ange­bote rund um die Corona-Krise in den Vorder­grund. Mit PuriCare Wearable Air Puri­fier gibt es nun beispiels­weise eine smarte Gesichts­maske. Zwei H13-HEPA-Filter und inte­grierte Lüfter sollen für eine reine Atem­luft sorgen. Über Sensoren will LG den Atem­rhythmus über­wa­chen und darüber die Luft­zu­fuhr steuern. Für Firmen oder Kran­ken­häuser stellt sich LG IR-Thermo-Kameras vor, mit denen in Echt­zeit erkannt werden soll, ob jemand im Raum erhöhte Tempe­ratur hat.

Smarte Maske von LG

Foto: teltarif.de Aber auch Smart Home spielte eine Rolle auf der LG-Pres­se­kon­fe­renz. So zeigte das Unter­nehmen eine neue ThinQ-App, die alle smarten Geräte im Haus­halt vom Handy aus steu­erbar macht. Für künf­tige OLED-Fern­seher kommt ein neuer, Alpha 9 genannter Prozessor zum Einsatz, der eine opti­mierte Video-Wieder­gabe bieten soll. LG will es den Kunden aber auch ermög­li­chen, alle Inhalte unge­fil­tert anzeigen zu lassen.

Für Endver­brau­cher, die keine Möglich­keit haben, zur IFA Special Edition zu kommen, hat LG auch einen virtu­ellen Messe­stand einge­richtet, der kostenlos via Internet besucht werden kann.

Neue LG-ThinQ-App

Foto: teltarif.de Nicht auf der IFA vorge­stellt hat der korea­ni­sche Hersteller das LG Wing mit Dual-Display. Das Gerät dürfte im Herbst zu erwarten sein.