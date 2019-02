MWC 2019: LG G8ThinQ kommt mit Time-of-Flight-Kamera

LG wird das G8ThinQ auf dem MWC in Barcelona vorstellen Das LG G8ThinQ als Nach­folger des LG G7ThinQ wird auf dem Mobile World Congress in Barce­lona vorge­stellt. In Zusam­men­ar­beit mit der Infi­neon Tech­no­lo­gies AG, einem deut­schen Halb­lei­ter­her­steller, fokus­siert LG den Blick auf die Selfie­ka­mera. Ergebnis der Koope­ra­tion: eine Kamera mit Time-of-Flight-Tech­no­logie (ToF). Von Infi­neon kommt der "REAL3-Bild­sen­sor­chip", der die Imple­me­na­tion einer 3D-Tech­no­logie in der Front­ka­mera des LG G8ThinQ ermög­licht.

Gerin­gerer Strom­ver­brauch

Der Chip soll im Gegen­satz zu anderen 3D-Tech­no­lo­gien exak­tere Messungen bieten, in dem er Infra­rot­licht von Objekten aufnimmt, das von Objekten reflek­tiert wird. Durch das Mess­ver­fahren soll der ToF-Sensor schneller bei Umge­bungs­licht arbeiten, was im Umkehr­schluss eine gerin­gere Belas­tung des Smart­phone-Prozes­sors und einen redu­zierten Strom­ver­brauch zur Folge bedeute. Das Objekt wird im Gesamten erfasst und nicht in einzelnen Sequenzen abge­tastet, was die Geschwin­dig­keit bei der Objekt­er­ken­nung entspre­chend verbes­sert. Die Erfas­sung von Objekten in 3D wird nicht von externen Licht­quellen beein­flusst, was Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) begüns­tigen soll. Zudem soll die Tech­no­logie die Sicher­heit bei der Gesichts­er­ken­nung erhöhen.

Chang Ma, Senior Vice Presi­dent und Leiter der Produkt­stra­tegie bei LG Mobile Commu­ni­ca­tion Company, sagt: "Ziel von LG ist es, seinen Mobil­funk­kunden einen echten Mehr­wert zu bieten. Deshalb wurde unser neuestes Flagg­schiff-Smart­phone von Anfang an mit der ToF-Tech­no­logie entwi­ckelt, damit die Nutzer ein einzig­ar­tiges und sicheres Veri­fi­zie­rungs­system zur Verfü­gung haben, ohne Beein­träch­ti­gung der Kame­ra­funk­tionen. Das LG G8 ThinQ mit ToF ist die perfekte Wahl für Anwender, die ein Premium-Smart­phone mit unüber­trof­fenen Kame­ra­funk­tionen suchen."

