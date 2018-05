Das LG G7 ThinQ im Unboxing

LG hat mit dem LG G7 ThinQ im Rahmen eines Themen-Abends sein neues Top-Smartphone vorgestellt und uns gleich ein Test-Exemplar in die Hand gedrückt. In unserem Unboxing zeigen wir Ihnen, was in der Verpackung steckt.

Die offizielle Vorstellung des neuen Top-Smartphones LG G7 ThinQ fand bereits am 2. Mai in New York statt. Im Rahmen eines Cinema-Events des Star Wars Spin-off "Solo: A Star Wars Story" hat LG das Smartphone in die Astor Film Lounge auf dem Kurfürstendamm in Berlin gebracht. Die Frage nach der Verbindung zwischen Han Solo und dem LG G7 ThinQ ist berechtigt. LG begründet es unter anderem damit, dass das LG der perfekte Begleiter sein soll, mit AI-Funktionen ausgestattet ist, die das Leben leichter machen, und dass ein extra helles Full-Vision-Display auch in dunklen Situationen für den nötigen Durchblick sorgt. Ein Smartphone für das Abenteuer Leben also.

Das neue Flaggschiff der Südkoreaner kommt am 8. Juni in den deutschen Handel und wird 849 Euro kosten. Ab heute ist es offiziell vorbestellbar. Als Bonus für jeden Vorbesteller winkt je nach Partner von LG bis einschließlich 7. Juni ein Star Wars-Fan-Paket, unter anderem mit Ledertasche, T-Shirt und Gutschein. Vom 8. bis 24. Juni gibt es als Bonus ein LG PJ9-Lautsprecher-System obendrauf.

Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite.