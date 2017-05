LG G7 wohl mit Snapdragon 845 und OLED-Display

LG G7 könnte mit Snapdragon 845 erscheinen Kaum ist mit dem LG G6 das neue Highend-Smartphone auf dem Markt, schon gehen die Gerüchte um das Nachfolger-Modell los. Demnach könnte das LG G7 mit einem Snapdragon-845-Prozessor ausgestattet sein – dem neusten Chip aus dem Hause Qualcomm. Das neue LG G7 wird wahrscheinlich auch wieder im Rahmen eines Events auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden.

Der Snapdragon-845-Chip wurde ebenfalls noch nicht präsentiert und nachdem LG im G6 nicht, wie erwartet, den Snapdragon 835, sondern den Snapdragon 821 integriert hat, ist es fraglich, ob im kommenden Jahr ein LG-Flaggschiff mit aktuellstem SoC von Qualcomm erscheint. Einem Bericht von gsmarena.com zufolge sei der neuste Chip im LG G7 aber ein unausweichlicher Schritt. LG will wohl keine Kompromisse eingehen.

Snapdragon 845 im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt

Der Snapdragon 845 soll den Gerüchten zufolge im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Im Vergleich zum Snapdragon 835 könnte der Chip zudem noch energiesparender und schneller sein. Damit will Qualcomm seinen Snapdragon 845 wohl noch besser für Anwendungen von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets im Bereich der Virtual Reality rüsten.

Außerdem könnte das LG G7 den Gerüchten nach mit einem OLED-Display ausstatten. LG will wohl die Produktion der Panels selber übernehmen. Eventuell wird das LG G7 auch einen Second Screen erhalten, wie wir ihn bereits vom LG X Screen her kennen. Erwartet wird das Smartphone im kommenden Frühjahr - wie bereits eingangs erwähnt - vermutlich im Rahmen des MWC 2018.

Das aktuelle Flaggschiff haben wir bereits auf Herz und Nieren geprüft. Wie sich das Modell im täglichen Einsatz schlägt, erfahren Sie im Test des LG G6.