LG G6 mit Wechsel-Akku & LG Pay

LG G6 wohl mit Iris-Scanner, Wechsel-Akku und mehr Das LG G5 bekommt auf dem Mobile World Congress 2017 wohl einen Nachfolger: das LG G6. Bereits im Vorfeld kursieren einige Gerüchte um das nächste Flaggschiff von LG, die wir zusammen­gefasst haben. So soll das Smartphone unter anderem mit einem Iris-Scanner und einem wechsel­baren Akku ausgestattet sein, wie koreaherald.com berichtet.

LG G6 Datenblatt

[ Gerücht ]

Dass das LG G6 eventuell mit einem Wechsel-Akku erscheinen wird, ist löblich - gerade in den Zeiten, wo nur wenige Highend-Modelle einen austauschbaren Akku bieten. Außerdem hatte jüngst Samsung mit dem Galaxy-Note-7-Desaster gezeigt, dass ein Wechsel-Akku durchaus sinnvoll ist. Allerdings erwähnt die Quelle dieses Gerüchts im gleichen Atemzug, dass LG wohl auch beim G5-Nachfolger an seinem modularen System festhalten will. Obwohl LG auf Grund des unausgereiften Modul-Systems Kritik einstecken musste und sich dies auch auf die Verkaufszahlen negativ ausgewirkt hatte, könnte LG beim nächsten Flaggschiff eventuell mit einer bessere, angepassten Modul-System punkten.

LG G6 mit LG Pay und Iris-Scanner

Zudem schreibt koreaherald.com, dass das LG G6 wohl den Bezahldienst LG Pay bieten wird. Dabei basiert die Bezahlmethode auf der Technologie Magnetic Secure Transmission (MST). Das Smartphone simuliert einen Magnet­streifen und wird dadurch zu einer "Kreditkarte".

Dass das LG G6 mit einem Iris-Scanner erscheinen könnte, kursiert schon seit Längerem im Netz. Doch die Hinweise dazu verdichten sich, wie androidauthority.com berichtet. Außerdem könnte das LG G6 mit einem gebogenen Display bestückt sein. Bereits beim G Flex und Flex 2 hat sich der Hersteller an einem Smartphone mit gebogenem Display versucht.

Das noch aktuelle Highend-Smartphone von LG haben wir bereits unter die Lupe genommen und ausführlich bewertet. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Test des LG G5.