LG G6 im Video: Darum wird auf ein modulares System verzichtet

LG hat beim G6 auf ein modulares System verzichtet, aber warum? Der Hersteller steht uns dazu sowie zu weiteren Fragen Rede und Antwort in einem kurzen Interview samt Impressionen zum Smartphone.

LG G6 im Video samt Interview LG hat am vergangenen Sonntag auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein neues Flaggschiff vorgestellt. Auf der Messe zeigt der Hersteller seit Montag sein neues LG G6 auf einem nicht übersehbaren Stand den Besuchern. Es bringt einige neue Features wie ein verbessertes Display im 18:9-Format und eine überarbeitete Smartphone-Kamera mit diversen Modi sowie Splitscreen-Funktionen mit. Zudem kann es mit einem neuen Design und Gehäuse mit einer Glasrück­seite punkten.

Im Vergleich zum LG G5 ist beim LG G6 ein wichtiges Merkmal entfallen: das modulare System. Doch warum verzichtet LG bei seinem neuen Highend-Smartphone darauf und welche Highlights bietet das Modell noch? Kira Werner von LG Deutschland hat uns in einem kurzen Video-Interview Rede und Antwort gestanden. Dabei geht sie näher auf das 5,7-Zoll-Display und dessen Funktionen ein. Zudem haben wir nachgefragt, warum LG beim G6 auf den Einsatz eines modularen Systems verzichtet hat. Natürlich ist im Video auch das neue LG G6 von allen Seiten zu sehen und es werden Funktionen vorgeführt.

Das LG G6 im Video samt kurzem Interview mit LG

Eine Besonderheit beim LG G6 ist auch, dass es nun nach der Schutzklasse IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist. Allerdings lässt sich aus diesem Grund auch nicht mehr der 3300-mAh-Akku wechseln und der Einsatz eines Modul-Systems beim LG G6 ist nicht mehr realisierbar. Ein USB-Typ-C-Port sowie LTE-Unterstützung für bis zu 600 MBit/s im Downstream gehören ebenfalls zu den Highlights des LG G6.

Das Gehäuse des LG G6 besteht auf der Rückseite aus Corning Gorilla Glass 5, der Rahmen ist aus Metall gefertigt und das Display wird durch Gorilla Glass 3 geschützt. Wir haben das neue Flaggschiff von LG in einem Kurz-Test bereits näher unter die Lupe genommen. Zudem erfahren Sie, was an der Dual-Kamera des LG G6 im Vergleich zur Dual-Kamera des LG G5 neu ist. Wie das Smartphone generell abschneidet, erfahren Sie im Hands-On des LG G6.