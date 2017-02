Das LG G6 wird das nächste Flaggschiff des Herstellers und zum Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Die vorläufigen Gerüchte um das LG G6 nehmen zu, je näher der Vorstellungstermin am Sonntag, den 26. Februar um 12 Uhr, rückt. So sind ein Foto und ein Teaser aufgetaucht. Auf dem Foto ist ein LG G6 zu sehen, dessen linker Teil sich im Licht und der anderen im Schatten befindet. Seitlich sind zwei Tasten erkennbar - vermutlich für die Regelung der Lautstärke, wie theverge.com berichtet.



Weitere mögliche Specs des LG G6

Ein durchgesickerter Teaser lässt vermuten, dass das LG G6 mit dem digitalen Assistenten von Google kommen könnte. Einen eigenen Dienst hat LG wohl nicht entwickelt, wie zdnet.com schreibt. Außerdem hat LG bereits offenbart, dass das LG G6 mit einem 5,7-Zoll-Display ausgestattet sein wird, dass mit einem 18:9-Format kommt. Durch das ungewöhnliche Format soll das Smartphone laut Hersteller trotz seiner Größe bequemer in der Hand liegen. Geschützt wird das Display wohl durch Corning Gorilla Glass 5. Die Auflösung soll 1440 mal 2880 Pixel betragen.



Außerdem wird darüber gemunkelt, dass das LG G6 mit einem Snapdragon-821-Prozessor, 6 GB RAM sowie wahlweise 64 oder 128 GB internen Speicher ausgestattet ist. LG könnte sein neues Highend-Smartphone auch in einer Single- und Dual-SIM-Version vermarkten. In den microSD-Slot soll sich den Gerüchten zufolge eine Speicherkarte mit bis zu 256 GB einstecken lassen. In puncto Software wird ab Werk auf dem LG G6 offenbar Android 7.0 samt der Benutzer­oberfläche Optimus UX 6.0 UI laufen.Zu den weiteren Features sollen ein USB-Typ-C-Port, eine rückseitige 16-Megapixel-Dual-Kamera sowie eine 12-Megapixel-Frontkamera gehören. Außerdem an Bord des LG G6 sind vermutlich WLAN-ac , LTE-Unterstützung, ein Fingerabdruck­scanner sowie eine Always-on-Display-Funktion. Noch ist nicht bekannt, ob das LG G6 wie das LG G5 wieder über ein Modulares-System verfügen wird. Beim LG G5 musste dieses Feature auf Grund seiner umständlichen Handhabung Kritik einstecken.

Nach der Vorstellung des LG G6 soll allerdings einige Zeit vergehen bis der Verkauf des Highend-Smartphones in Deutschland beginnt. Erst im April soll das Modell hierzulande erhältlich sein.

Das noch aktuelle Highend-Smartphone haben wir bereits unter die Lupe genommen und ausführlich bewertet. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Test des LG G5.