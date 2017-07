LG G6 Mini oder Q6: Vorstellung wohl kommende Woche

LG hat wohl in der kommenden Woche ein Event geplant, auf dem der Hersteller das LG G6 Mini offiziell präsentieren möchte. Dabei handelt es sich um den kleinen Abkömmling des LG G6, das bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt hat.

LG G6 Mini Datenblatt

[ Gerücht ]

Wie gsmarena.com offenbar erfahren hat, hat LG am 11. Juli um 18 Uhr eine Einladung für ein #LGBarbeQ an die Presse in Polen verschickt. In der Einladung wird auch ein LG Q6 erwähnt, womöglich wird LG die Mini-Version des G6 unter dieser Bezeichnung vorstellen, wenn man den neusten Gerüchten Glauben schenkt. Unklar ist noch, ob LG Events in anderen Ländern veranstalten wird. Bisher liegen uns keine Informationen oder eine Einladung vor. Auf der Einladung an die polnischen Kollegen sind leider die weiteren Details zum Veranstaltungs­ort verdeckt.



LG stellt G6 Mini oder Q6 kommende Woche vor LG stellt G6 Mini oder Q6 kommende Woche vor

Mögliche Specs des LG G6 Mini/Q6

Zum LG G6 Mini bzw. LG Q6 sind bereits einige mögliche Aus­stattungs­merkmale durch­gesickert. Demnach verfügt das Smartphone wohl über ein 5,4-Zoll-Display, dass wie das LG G6 ein 18:9-Format hat. Welche Auflösung das Display bietet, ist noch nicht bekannt, dürfte aber geringer ausfallen als beim LG G6 mit 1440 mal 2880 Pixel. Auf der Rückseite des Smartphones soll eine 13-Megapixel integriert sein. Zudem soll das LG Q6 mit 3 GB Arbeits­speicher ausgestattet sein.

Als Prozessor könnte ein Snapdragon 430 integriert sein, der sich aus insgesamt acht Kernen zusammen­setzt, die eine Taktfrequenz von bis zu 1,4 GHz haben. Allerdings wird auch darüber spekuliert, dass im Mini ein Snapdragon 821 arbeitet und sogar 4 GB RAM dabei sind. Weiterhin soll auf dem LG G6 Mini das aktuelle Betriebssystem Android 7.1.1 vor­installiert sein.

Den großen Bruder des LG G6 Mini/Q6 haben wir bereits auf Herz und Nieren überprüft. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Test des LG G6.