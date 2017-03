Termin für Europa aufgetaucht

Das LG G6 wurde auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar offiziell vorgestellt. Bisher war der Marktstart noch nicht bekannt, nun ist er anscheinend durchgesickert, wie koreaherald.com berichtet. Am 7. April soll es soweit sein, dann können Interessenten in Europa und den USA das neue LG-Highend-Smartphone käuflich erwerben.

Das Smartphone kann sich in puncto Ausstattung sehen lassen und kommt mit einem 5,7-Zoll-Display das ein 18:9-Format und eine Auflösung von 1440 mal 2880 Pixel bietet. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-821-Prozessor, der von 4 GB RAM unterstützt wird. Im Vergleich zu seinem Vorgänger - dem LG G5 - hat sich beim Aussehen und den Features einiges getan. Mehr dazu in der nachfolgenden Bilderstrecke.