LG G6: Bilder des Prototypen zeigen das Design

Mutmaßlicher LG-G6-Prototyp Das LG G6 zeigt sich erstmals auf Fotos der Öffentlichkeit, wenn auch in einem frühen Prototyp-Status. Die Aufnahmen, die Droid-Life zeigt, gleichen dem Erscheinungsbild der bislang aufgetauchten Renderings. Der Hersteller hält zum Teil am Design des Vorgängers fest, das Screen-to-Body-Ratio wurde jedoch enorm gesteigert. Im Gegensatz zum LG G5 wird diesmal der modulare Ansatz fallengelassen und der Einsatz des Metalls ist bereits auf dem ersten Blick ersichtlich. Dadurch wirkt das G6 edler als das 2016er-Flaggschiff.

LG G6 – Erste Fotos zeigen das südkoreanische Flaggschiff

In den Medien wurde das ovale Kamera-Segment in Kombination mit dem kreisrunden Home-Button des LG G5 als erstauntes Robotergesicht bezeichnet. Eben jenes feiert beim Nachfolger sein Comeback, denn auch das G6 wird über ein Dual-Kamera-Setup mit darunter befindlichem Fingerabdrucksensor verfügen. Die Rückseite des Highend-Smartphones besteht beim Prototypen noch aus Plastik, das beim Endgerät einer Glasverkleidung weichen dürfen. Die Front zeigt erfreulich schmale Bereiche ober- und unterhalb des Displays und auch die seitlichen Ränder muten dünner an. Der metallene Rahmen des LG G6 beherbergt an der Unterseite einen Anschluss im Format USB Typ C, ein Mikrofon und einen Mono-Lautsprecher.

Und nochmal: Das mutmaßliche LG G6 Wie bekannt, wird der Nachfolger des LG G5 auf den modularen Ansatz verzichten. Mit dem G6 scheint das Unternehmen weniger Risiken eingehen zu wollen. Durch das nun komplett geschlossene Gehäuse verliert LG allerdings auch einen Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern – den wechselbaren Akku. Ob der Konzern auch dieses Jahr mit einem unerwarteten Feature überrascht, wird die Enthüllung auf dem kommenden Mobile World Congress im Februar zeigen, von dem wir übrigens live berichten.

LG G6: Vorstellung auf dem MWC 2017

Offizielle Herstellerangaben gibt es zwar noch nicht, allerdings kursieren mehrere Hinweise zur Ausstattung in den Weiten des Internets. So soll das Display nun 5,7 Zoll messen und mit 2560 mal 1440 Pixel auflösen. Ein Staub- und Wasserschutz dürfte diesmal mit von der Partie sein, beim verwendeten SoC wird allerdings ein geringer Performanceschub erwartet. Anstatt mit Snapdragon 820 (LG G5) soll das neue Modell mit dem Snapdragon 821 daherkommen.

