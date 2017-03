Nougat-Update für LG G4 und V10 geplant

LG G4 und V10 erhalten nun wohl doch Android 7.0 alias Nougat Das LG G4 und V10 sollten ursprünglich kein Update mehr auf Android 7.0 alias Nougat erhalten. Nun plant der Hersteller allerdings doch eine Verteilung der neuen Software für die beiden Modelle. Dies ist den Gerüchten zufolge aber erst für das zweite Halbjahr 2017 angesetzt. Sowohl das LG G4 als auch das LG V10 wurden 2015 vorgestellt. Bisher haben beide Smartphones zwei Updates erhalten. LG wollte 2017 das Ende für die Aktualisierung der Geräte einläuten, da diese nicht für Android 7.0 optimiert seien.

Die Besitzer eines LG G4 oder LG V10 haben sich aufgrund der Ankündigung des Herstellers beschwert, wie phonearena.com schreibt. Anscheinend sei die Anzahl der entrüsteten Besitzer so groß gewesen, dass LG nun den Rückzieher gemacht hat. Während das V10 das Nougat-Update in der zweiten Hälfte dieses Jahres erhält, müssen sich Besitzer eines LG G4 noch etwas länger gedulden. LG will Android 7.0 für das G4 erst bis zum dritten Quartal 2017 verteilen.

Für wen gilt der Update-Plan?

Der genannte Update-Plan von LG für das G4 und V10 gilt zunächst nur für die südkoreanischen Varianten. Alle anderen Besitzer will LG noch einen gesonderten Zeitplan zukommen lassen. Vermutlich werden es ein paar Wochen mehr sein, die die Besitzer in Europa warten müssen. Hinzu kommt, dass die Verteilung des Updates auf Android 7.0 auch von den Netzbetreibern abhängig sein kann, da diese noch Anpassungen an den gebrandeten Smartphones vornehmen müssen.

Android 7.0 bringt unter anderem den Multi-Window-Modus sowie ein überarbeitetes Einstellungsmenü auf die Smartphones. Durch einen neuen Energie­sparmodus erhalten die Modelle auch eine längere Laufzeit. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer umfangreichen Ratgeberseite zur Android Nougat.

Wir hatten bereits beide LG-Smartphones in den Händen und haben diese genau überprüft: