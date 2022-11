LG zeigt flexibel dehnbares "Gummiband"-Display

Stre­cken, falten, verwinden, mit dem neuen LG-Display soll man all dies können, ohne dass es beschä­digt wird. Die Markt­reife ist in naher Zukunft.

LG hat das bislang flexi­belste, bieg­same Display vorge­stellt. Die Anzeige misst 12 Zoll und lässt sich auf bis zu 14 Zoll ausdehnen. Der Hersteller vergleicht die Prozedur mit jener eines Gummi­bands. Mit der Dehn­bar­keit von 20 Prozent ist dem Unter­nehmen ein welt­weiter Meilen­stein gelungen.

Doch das Panel lässt sich nicht nur stre­cken, sondern auch nach Belieben drehen und winden. Dabei soll es zu keinerlei Verzer­rungen oder Defekten kommen. In zwei Jahren könnte die Tech­nologie Markt­reife erlangen und beispiels­weise bei Weara­bles, Mobil­geräten, Klei­dern und Auto­mobilen Verwen­dung finden.

Extrem robustes Falt-Display von LG

Das besonders flexible LG-Display

Bild: LG Via Pres­semit­tei­lung stellt das südko­rea­nische Unter­nehmen die neueste Errun­gen­schaft seiner Display­abtei­lung vor. Begleitet wird das Doku­ment von eindrucks­vollen Illus­tra­tionen. Produkte mit falt­baren Anzeigen gibt es schon zahl­reich, jene mit roll­baren stehen in den Start­löchern. So flexibel und wider­stands­fähig wie das demons­trierte LG-Panel sind die Panels in diesen Geräten aber bei weitem nicht. Dabei besitzt das Panel in der Ausgangs­form eine von Tablets gewohnte Bild­schirm­fläche von 12 Zoll. Rund 14 Zoll lassen sich errei­chen, in dem man das Display ausein­ander­zieht.

LG gibt an, man habe „das welt­weit erste dehn­bare, hoch­auf­lösende Display mit 12 Zoll enthüllt, welches durch seine außer­gewöhn­liche free-form-Tech­nologie erwei­terbar, faltbar und drehbar ist, ohne dass es zu Verzer­rungen oder Schäden kommt“. Selbst bei den stärksten Einflüssen soll die Anzeige wieder ohne Verfor­mungen in ihren Ursprungs­zustand zurück­kehren. Die RGB-Anzeige bietet eine Schärfe von 100 ppi. Sie basiert auf dem micro-LED-Verfahren. Einzelne Pixel seien kleiner als 40 Nano­meter. LG Display arbeitet seit 2020 an diesem Projekt. Das Forschungs­ende wird für 2024 erwartet.

Eine Fülle an denk­baren Einsatz­zwe­cken

LG-Display auf 14 Zoll gedehnt

Bild: LG LG hat bereits konkrete Ideen, in welchen Szena­rien sein Display sinn­voll wäre. Es ließe sich beispiels­weise an der Haut anbringen, in Klei­dern verar­beiten, in Möbel inte­grieren sowie in Auto­mobilen und Flug­zeugen verbauen.

Außerdem stellt sich der Hersteller Poten­zial in den Indus­trie­zweigen Weara­bles, Mobil­geräte und Gaming vor.

Ein Smart­phone mit einer roll­baren Anzeige hätten wir beinahe in Form des LG Rollable bekommen.