LG kündigt Smartphone mit 5G an

LG will als einer der ersten Hersteller in diesem Jahr ein Smartphone mit Unterstützung für die neuen 5G-Mobilfunknetze auf den Markt bringen. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Qualcomm zusammen.

LG kündigt 5G-Smartphone an LG will als einer der ersten Hersteller ein Smartphone auf den Markt bringen, das auch den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützt. Das kündigte der koreanische Hersteller im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas an. Zu diesem Zweck arbeitet der Konzern mit Qualcomm zusammen, wie im Rahmen der Veranstaltung weiter bekanntgegeben wurde.

2019 markiere in jedem Fall den Start für den neuen 5G-Standard. Verschiedene Mobilfunk-Netzbetreiber weltweit hätten angekündigt, das Netz der nächsten Generation in diesem Jahr zu starten. Einen genauen Zeitplan gibt es indes noch nicht. Das gilt auch für die Markteinführung des ersten LG-Handys, das Nutzung der 5G-Netze ermöglicht. In den kommenden Monaten soll es dazu weitere Details geben.

Auch die Spezifikationen und Features des neuen Handsets wurden noch nicht genannt. Dafür stellten LG und Qualcomm im Rahmen der Pressekonferenz die Vorteile hervor, die der neue Mobilfunkstandard mit sich bringt. So sollen sich selbst Filme, die in 4K-Auflösung zur Verfügung stehen, innerhalb weniger Minuten aus dem Internet herunterladen lassen. Der neue Standard soll zudem der Industrie helfen, neue Dienste zu entwickeln.

Snapdragon 855 als Herzstück

Das erste 5G-Smartphone von LG wird auf dem Snapdragon-855-Prozessor von Qualcomm basieren, der bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Das darin verbaute Modem soll über 5G Datenübertragungsraten von bis zu 2 GBit/s ermöglichen. Zudem wurde gegenüber dem Snapdragon 845 die Performance bei CPU, GPU, NPU und ISP verbessert.

Qualcomm Snapdragon 855 als Herzstück des neuen LG-Flaggschiffs Als sicher gilt, dass der neue Handheld auf dem Android-Betriebssystem von Google basieren wird. Dabei dürfte die aktuelle Version 9 (Pie) der Firmware zum Einsatz kommen. Unbeantwortet bleiben hingegen Fragen nach Größe und Formfaktor oder auch weiteren technischen Spezifikationen des 5G-Smartphones. Selbst einen Prototypen zeigte LG auf der CES nicht.

Wenn LG nun für die kommenden Monate weitere Details ankündigt, könnte das bedeuten. dass der Hersteller zum Mobile World Congress (MWC), der Ende Februar in Barcelona stattfindet, bezüglich seines ersten 5G-Handhelds schon etwas konkreter wird. Vielleicht erfahren wir dann auch schon mehr zu Preis und Verfügbarkeit des nach heutigem Stand noch namenlosen Smartphones.

