Levi's Commuter: Smart-Jacke ab morgen in den USA verfügbar

Die Smartphone-App der Levi's Commuter Der Modekonzern Levi's und Google möchten unseren Alltag mit der schlauen Jeansjacke Commuter komfortabler gestalten. Ab morgen, dem 27. September, wird das clevere Kleidungsstück in den Vereinigten Staaten erhältlich sein. Die Commuter lässt sich über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden, die Bedienung erfolgt über im Textil eingewobenen intelligenten Fasern. So kann der Besitzer der Jacke beispielsweise den Musikplayer mit einem Wisch über den Ärmel steuern. Für die neuartige Technologie müssen Sie 350 US-Dollar investieren.

Levi's Commuter: Wearable der etwas anderen Art

Wir tragen bereits allerlei vernetzte Endgeräte an unseren Körpern. Smartwatches, Fitnessarmbänder oder VR-Brillen sind dabei nur der Anfang dieses Trends. Auch Kleidungsstücke werden schlauer, wie man am Beispiel der von Levi's kreierten Jeansjacke Commuter Trucker Jacket sieht. Damit dieses Modestück smart wurde, arbeitete der Denim-Experte mit dem Suchmaschinen-Unternehmen Google zusammen. Unter der Bezeichnung Jacquard entwickelte Google interaktive Fasern. Diese befinden sich im Ärmel der Commuter, außerdem verfügt die Jacke über einen Knopf am Hemdärmel, der als weiteres Bedienelement fungiert und mit einer Benachrichtigungs-LED daherkommt. Die Kommunikation der Kleidung mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth. Auf dem Mobilgerät muss mindestens Android 6.0.1 oder iOS 10 installiert sein, wie Google mitteilt.

Wofür lässt sich die Levi's Commuter verwenden?

Der interaktive Knopf der Levi's Commuter Kurz vor Marktstart hat Levi's. ein neues YouTube-Video publiziert, welches das clevere Modestück im Alltagseinsatz zeigt. So sieht man etwa einen Fahrradfahrer, der sich mithilfe seiner Jeansjacke navigieren lässt oder eine junge Frau, die ihre eingegangenen Nachrichten abhört, in dem sie mit ihrer Hand über den Ärmel streicht. Zu den weiteren Anwendungsgebieten zählt auch die Steuerung des Musikplayers. So lassen sich gewünschte Titel wiedergeben oder pausieren.

Levi's Commuter im Einsatz

Preis und Verfügbarkeit der Levi's Commuter

Die Smartphone-App der Levi's Commuter Innovationen sind meist teuer, so ist das auch bei diesem Produkt der Fall. Für die Smart-Jacke müssen Sie 350 US-Dollar einplanen. Ab dem morgigen Mittwoch soll die Commuter in den Vereinigten Staaten bei Fred Segal in Los Angeles, Kinfolk in New York und Concepts in Massachusetts erhältlich sein, wie Levi's verkündet. Nächste Woche sollen schließlich die Levi's-eigenen Shops folgen. Ob und wann die Commuter auch Europa erreicht, ist derzeit nicht bekannt.