Levi's Commuter - Smarte Jacke erscheint im Herbst

Levi's Commuter in Aktion Smarte Kleidung ist die Zukunft - zumindest wenn es nach Google und Levi's geht. Die beiden Unter­nehmen haben zusammen die Jacke Commuter entwickelt, die diesen Herbst in den Verkauf gehen soll. Dabei kommen von Google im Rahmen des Project Jacquard entwickelte inter­aktive Fasern zum Einsatz, die auf Gesten rea­gieren. Des Weiteren verfügt die Commuter über einen Knopf am Hemd­ärmel, der als Benach­richtigungs-LED fungiert und sich eben­falls für Ein­gaben nutzen lässt.

Levi's Commuter soll Kommunizieren beim Radeln vereinfachen

Mit Levi Strauss & Co hat Google einen nam­haften Partner bei der Reali­sierung seines ersten Produkts des Project Jacquard gefunden. Äußerst schmale Elektronik­bauteile, die sich in Stoffen verarbeiten lassen, und inter­aktive Fasern zur Bedienung machen die Jacke zu einem cleveren Kleidungs­stück. Die Rechen­leistung stellt ein via Bluetooth verbundenes Smartphone zur Verfügung. In einem YouTube-Video aus dem Mai vergan­genen Jahres sieht man einen Fahrrad­fahrer, der mittels eines Hemd­knopfes Anrufe verwalten, sowie die Navi­gation akti­vieren kann. Außer­dem lässt sich der Radler durch Gesten am Ärmel in der Nähe befindliche Plätze mitteilen und bedient den Musik­player des Smart­phones.

Nichts für den schmalen Geldbeutel

Es wird noch rund ein halbes Jahr vergehen, bis die smarte Jacke des Mode­konzerns und des Such­maschinen-Unter­nehmens auf den Markt kommt. Wir hoffen, dass bei der Aus­stattung auch an einen Dieb­stahl­schutz gedacht wurde, denn die inno­vative Technik der Commuter erleichtert den Geld­beutel um 350 US-Dollar, was beim derzeitigen Währungs­kurs etwa 328 Euro entspricht. Die Jacke könnte schon in den folgenden Tagen der Öffentlich­keit demons­triert werden, denn bis zum 19. März findet noch die SXSW in Austin statt. Bereits vor zwei Jahren präsen­tierte Google auf der I/O Project Jacquard, im Mai 2016 wurde schließlich zusammen mit Levi's die Commuter vorgestellt. Wir sind gespannt, wie ein solches Produkt bei den Konsu­menten ankommt.

Nicht nur im Bereich der Smart-Kleidung stehen bei Google derzeit Entwicklungen an. Noch bevor die Levi's Commuter im Herbst erscheint, wird der Such­maschinen-Gigant seinen Amazon-Echo-Konkur­renten Google Home auf den euro­päischen Markt bringen.