Lebara Prepaid: Mehr Datenvolumen - bis zu 25 GB

Mehr Daten bei Lebara-Prepaid

Bild: Lebara Im vergan­genen Jahr stemmte der Auslands-Mobil­funk-Discounter Lebara zusammen mit seinen Kunden einen Wechsel vom Telekom- ins Tele­fonica-Netz, was zu zahl­rei­chen Problemen geführt hatte. Offenbar haben sich die Wogen dies­bezüg­lich etwas geglättet. Es ist auch zu vermuten, dass in den Wirren des Netz­wech­sels der eine oder andere Kunde Lebara den Rücken gekehrt hat.

Nun kann sich der Auslands-Discounter wieder etwas mehr um die Pflege seiner Tarife kümmern. Prepaid-Bestands­kunden sowie Neukunden eines Prepaid-Tarifs erhalten ab sofort mehr Daten­volumen.

Das sind die neuen Prepaid-Tarife

Bild: Lebara Alle Hello-Prepaid-Tarife von Lebara beinhalten inner­halb Deutsch­lands eine Allnet- und SMS-Flat, die selbst­ver­ständ­lich auch im EU-Roaming nutzbar ist. Neukunden können ab sofort vom Online-Vorteil profi­tieren und die Hello-Prepaid-Tarife S, M, L und XXL über die Lebara-Webseite buchen. Bestands­kunden haben erst im Anschluss an die Lauf­zeit ihrer aktu­ellen Tarif­option die Möglich­keit, in einen neuen Tarif zu wech­seln. Die Lauf­zeit der Tarif­optionen beträgt jeweils vier Wochen.

Der Hello S Prepaid für 9,99 Euro beinhaltet nun 6 GB statt bislang 4 GB Daten­volumen sowie 50 Minuten für Tele­fonate von Deutsch­land ins Ausland (in 50 Länder). Beim Hello M Prepaid für 14,99 Euro stieg das Daten­volumen von bislang 9 GB auf jetzt 12 GB. Zum Hello L Prepaid für 19,99 Euro gibts 250 Minuten für Auslands­tele­fonate, und das Daten­volumen stieg von bislang 13 GB auf 18 GB. Der teuerste Tarif ist der Hello XXL Prepaid für 29,99 Euro, der 1000 Minuten für Auslands­tele­fonate beinhaltet und bei dem das Daten­volumen von bisher 20 GB auf jetzt 25 GB aufge­stockt wurde.

Bewusst nicht auf der Lebara-Webseite ange­zeigt wird ein neuer güns­tiger "Geheim­tarif", der sich Hello XS Prepaid Online nennt und der nur über das Kunden­center ab dem 9. Februar buchbar sein soll. Laut Lebara-Angaben soll er 1 GB Daten­volumen pro vier Wochen beinhalten und fünf Euro kosten.

Viele Mobil­funk- und Fest­netz-Anbieter verlangen saftige Preise für Gespräche ins Ausland. Mit Messen­gern, VoIP, Fest­netz-Optionen, Call by Call, Call­through und Call­back können Anrufer preis­günstig ins Ausland tele­fonieren.