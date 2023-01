Lenovo ThinkPhone: Motorola-Handy für Business-Kunden

Ein neues Smart­phone von Lenovo "by Moto­rola" - das ist das ThinkPhone genannte Device speziell für Busi­ness­kunden. Ein heraus­ragendes Merkmal des Smart­phones soll die Anbin­dung an einen Computer, vornehm­lich ThinkPad Note­books, sein. Das ist letzt­lich die Zukunft, die Verzah­nung von verschie­denen Geräten als Teil eines eigenen Ökosys­tems, so wie es Apple und Samsung bereits fokus­sieren. Einige Moto­rola-Smart­phones unter­stützen bereits die Ready-For-Platt­form, die es unter anderem ermög­licht, das Smart­phone per Anbin­dung an einen externen Bild­schirm in eine Desktop-Lösung zu verwan­deln.

Für das Lenovo ThinkPhone by Moto­rola steht die Think2Think genannte Konnek­tivität mit Ready For zur Verfü­gung. Diese soll Busi­ness­kunden eine naht­lose Gerä­tein­tegra­tion zwischen ThinkPhone und ThinkPad ermög­lichen.

Features von Think2Think

Lenovo ThinkPhone by Motorola

Bild: Motorola Zu den Funk­tionen der Think2Think-Konnek­tivität zählt Instant Connect, was ermög­lichen soll, dass sich Telefon und PC in der Nähe über ein verbun­denes WLAN-Netz­werk erkennen. Beide Geräte können laut Anbieter auf eine einheit­liche Zwischen­ablage zugreifen, um so beispiels­weise kopierten Text oder Fotos nahtlos über­tragen zu können.

Benach­rich­tigungen sollen eben­falls verein­heit­licht sein. Treffen auf dem Telefon Benach­rich­tigungen ein, werden diese im "Windows Action Center" ange­zeigt. Die entspre­chende Tele­fon­anwen­dung könne dann auf dem PC-Bild­schirm gestartet werden.

Drag-and-Drop ist ein beliebtes Feature, um Dateien unkom­pli­ziert zu verschieben. Die Datei­ablage zwischen ThinkPhone und ThinkPad soll über ein einfa­ches Ziehen und Ablegen zwischen den Geräten möglich sein. Zudem könne jede Android-Anwen­dung direkt auf dem PC geöffnet werden, die Smart­phone-Kamera fungiere auch als erwei­terte Webcam für Video­calls.

Sicher­heits­fea­tures

Da das ThinkPhone für den Unter­neh­mens­ein­satz konzi­piert wurde, werden den Nutzern verschie­dene Sicher­heits­optionen geboten. Dazu zählt die Sicher­heits­platt­form ThinkShield, die die Sicher­heit des Geräts gewähr­leisten soll. Über die Moto-Secure-App beispiels­weise können IT-Admi­nis­tra­toren aus der Ferne bestimmte Funk­tionen konfi­gurieren.

Ein sepa­rater Prozessor mit einer zusätz­lichen Sicher­heits­ebene ist der Moto KeySafe. Der virtu­elle Tresor isoliert laut Anbieter PINs und Pass­wörter und spei­chert sie in einer "mani­pula­tions­sicheren Umge­bung".

Äußere Sicher­heits­merk­male sind der MIL-STD 810H und das Display aus Gorilla Glass Victus, nach denen das ThinkPhone vor Stößen und Stürzen aus bis zu 1,25 Metern über­stehen soll. Weiterhin schütze eine IP68-Zerti­fizie­rung unter anderem vor dem Eindringen von Wasser. Bis zu 30 Minuten sei ein Unter­tau­chen bis zu 1,5 Metern möglich.

Weitere Features des ThinkPhone

ThinkPhone arbeitet mit dem ThinkPad

Bild: Motorola Zusätz­liche ThinkPhone-Funk­tionen entstammen aus einer Koope­ration zwischen Moto­rola und Micro­soft. Konkret geht es um Push-to-Talk, um mit der roten Taste an der Gehäus­eseite des ThinkPhone und der Walkie-Talkie-App unmit­telbar über Micro­soft Teams kommu­nizieren können.

Ange­trieben wird das ThinkPhone vom Snap­dragon 8+ Gen 1. Unter­stützt wird sowohl 5G-Konnek­tivität als auch Wi-Fi 6E. Die Anzeige des Smart­phones ist mit 6,6 Zoll bemessen (FHD+). Der Akku könne mit 68W wieder aufge­laden werden. Auf der Rück­seite gibt es unter anderem eine 50-Mega­pixel­kamera.

Die Einfüh­rung des Lenovo ThinkPhone by Moto­rola ist in den kommenden Monaten in den USA, Europa, Latein­ame­rika, dem Nahen Osten, Austra­lien und ausge­wählten Ländern in Asien geplant. Was den Preis angeht, verweist der Anbieter an den "lokalen Kunden­betreuer".

