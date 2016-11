Das Lenovo P2 bietet einen starken Akku Lenovo dürften den meisten ein Begriff sein, denn im PC- und Tabletsektor ist der Hersteller in Deutschland schon länger vertreten. Dass Lenovo auch Smartphones herstellt ist ebenfalls kein Geheimnis, auch damit ist Lenovo auf dem deutschen Markt vertreten – allerdings mit Geräten der Marke Moto. Nun hat man sich entschlossen gleich vier Geräte, die unter dem Marken­namen Lenovo erschienen sind, nach Deutschland zu bringen.

Lenovo P2 - das Power-Paket

Alle vier Geräte warten mit vergleichs­weise günstigen Preisen zwischen rund 100 und 350 Euro auf. Die Spitze bildet dabei das Lenovo P2, welches die leistungs­stärkste Hard­ware vorweisen kann. Als Prozessor dient ein Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz pro Kern dienen. Unterstützt wird dieser entweder von drei oder vier Giga­byte Ram - das war seitens des Herstellers noch nicht klar, von zwei Versionen ist aber nicht auszugehen. Ebenso verhält es sich beim internen Speicher, dieser soll 32 oder 64 Gigabyte groß sein und kann wie üblich per microSD-Karte erweitert werden.

Das 5,5 Zoll große AMOLED-Display löst in Full HD auf. Darüber findet sich eine 5-Megapixel-Frotkamera für Selfies. Die Haupt­kamera löst mit 13 Megapixel auf und bietet einen Dual-LED-Blitz. Mit Android 6.0 Marshmallow ist das Lenovo P2 noch einiger­maßen aktuell. Das Besondere am Lenovo P2 ist aber der überaus starke Akku: Mit 5.100 mAh sollte Aus­dauer garantiert sein. Selbst Power-User sollten so deutlich mehr als einen Tag pro Ladung durchhalten. Und wenn der Akku doch mal leer geht, hilft Quick Charging beim schnellen wieder­aufladen des Gerätes.

Lenovo K6 - für Musik und Multimedia

Das Lenovo K6 richtet sich im Gegen­satz zum P6 schon eher an die preis­bewusstere Ziel­gruppe. Auch hier kommt ein Octa-Core-Prozessor zum Einsatz: Der Qualcomm Snapdragon 430 sollte im Zusammen­spiel mit den zwei Gigabyte Arbeits­speicher für ausreichend Leistung bei Multimedia- und Alltags­anwendungen sorgen. Das Lenovo K6 kommt mit Stereo-Lautsprechern Grafik­aufwendige Spiele sind aber wohl nicht das Metier des K6. Eher scheint es sich hierbei um ein Smart­phone ausgelegt auf Multimedia und Co. zu handeln. Diesen Eindruck unterstreichen auch die verbauten Stereo­lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung.

Des Weiteren hat das Lenovo K6 ebenfalls ein Full-HD-Display zu bieten – allerdings ist dieses nur 5 Zoll groß. Wie auch im P2 ist ein Finger­abdruck­sensor verbaut und die Haupt­kamera löst mit 13 Megapixel auf. Erstaunlicher­weise löst die Kamera auf der Vorder­seite aber mit acht Mega­pixeln auf und ist somit, zumindest auf dem Papier, besser als die Selfie-Kamera des P2.

Lenovo C2 und Lenovo B - die Einsteigermodelle

Der Preis des Lenovo B ist eine echte Kampfansage: 99 Euro Der Einstiegs­preis des 5-Zoll-großen C2 liegt laut Lenovo bei gerade mal 129­Euro. Dafür bekommt man dann aber auch die branchen­übliche Hard­ware in diesem Preis­segment: Ein MediaTek MT6735P Quad-Core-Prozessor mit bis zu 1 GHz pro Kern sowie überschau­bare ein Gigabyte als Arbeits­speicher. Auch der interne Speicher ist mit 8 beziehungsweise 16 Gigabyte nicht sonderlich groß. Die Kameras lösen mit acht Mega­pixel auf der Rück­seite und mit fünf Mega­pixel auf der Vorder­seite auf.

Doch es geht noch günstiger: Für nur 99 Euro schickt Lenovo das Low-Budget-Smartphone Lenovo B ins Rennen. Erwartungs­gemäß bekommt man hier aber dann auch nochmal ein gutes Stück weniger. Ebenfalls ein Quad-Core-Prozessor (MTK 6735), aber nur ein 4,5 Zoll großes Display und ein 2.000 mAh Akku.

Nichts­desto­trotz kommt auch dieses Lenovo-Smartphone, wie auch alle anderen hier vorgestellten Geräte, mit dem relativ aktuellen Betriebs­system Android 6.0 Marshmallow. Die Geräte sind teil­weise schon bei deutschen Händlern verfügbar.

Kurioser­weise hatten wir vor zwei­einhalb Wochen noch darüber berichtet, dass Lenovo anscheinend keine Smart­phones mehr unter dem Marken­namen Lenovo heraus­bringen möchte. Statt­dessen wolle man auf die ebenfalls zum Konzern gehörende Marke Moto setzen. Ob dieses Vorhaben nur noch nicht umgesetzt wurde oder ob es sich bei dem Artikel des Online-Magazins Campaign um eine Falsch­meldung handelte, ist nicht ganz klar. Wir berichten weiter.