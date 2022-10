Lenovo: Kommt das erste ThinkPhone?

Im Jahr 2014 über­nahm der chine­sische Hersteller Lenovo, der bis dato für die Produk­tion von PCs bekannt war, das US-ameri­kani­sche Unter­nehmen Moto­rola Mobi­lity von Google, um nur zwei Jahre danach bekannt­zugeben, dass die Marke Moto­rola aufge­geben werden soll und künf­tige Smart­phones unter dem Namen Lenovo auf den Markt kommen würden. Diese Ankün­digung wurde 2017 zurück­genommen. Datenblätter Motorola Edge 30

Motorola edge 30 fusion

Motorola edge 30 neo

Motorola Edge 30 Pro

Motorola edge 30 ultra

Inzwi­schen ist Lenovo weit davon entfernt, das Moto­rola-Lable zu verste­cken, und bringt neue Geräte nicht nur mit dem Namens­zusatz „Moto“, sondern auch als Produkt­linien „Moto­rola Moto“, „Moto­rola Razr“, „Moto­rola Defy“ oder „Moto­rola Edge“ auf den Markt; so geschehen mit der dies­jäh­rigen Moto­rola-Edge-30-Serie, die sich im Mittel­klasse- bis High-End-Bereich defi­niert.

Bronco und Canyon als Bestand­teile der Edge-Linie

Für 2023 hat Moto­rola laut Evan Blass bereits eine Reihe von Geräten geplant. Am bemer­kens­wer­testen sind Bronco und Canyon, ähnlich spezi­fizierte Flagg­schiff-Handys, die als Edge 40 Ultra und Edge 40 Pro heraus­kommen könnten.

Das Bronco könnte jedoch nicht nur als Grund­lage für das Edge-Phone dienen, sondern auch die Basis für ein erstes ThinkPhone sein.

Foto zeigt vermeint­liches ThinkPhone

Bisher beschränkte sich Lenovos Think-Reihe auf PCs, Note­books und Moni­tore, was sich nun ändern könnte. Wie 91mobiles berichtet, tragen sowohl das Moto­rola Bronco als auch sein mutmaß­licher Lenovo-Doppel­gänger die Modell­nummer XT-2309.

Ein Bild von dem vermeint­lichen ThinkPhone zeigt nicht nur eine Ähnlich­keit zum Bronco, sondern auch jenes Wasser­zei­chen, das sowohl Lenovo als auch Moto­rola verwenden, um Produkt­ent­würfe zu schützen. Sieht so das ThinkPhone aus?

Bild: 91Mobiles / Evan Blass Da sich das Design von Smart­phones vom ersten Entwurf bis zum Markt­start in der Regel noch weiter­ent­wickelt, ist frag­lich, inwie­weit sich das Bronco und das margi­nale ThinkPhone am Ende tatsäch­lich ähneln würden.

Ausstat­tung der zukünf­tigen Edge-Flagg­schiffe

Beim Bronco und Canyon soll es sich um Flagg­schiffe in einem ähnli­chen Design handeln, bei denen ein 165-Hz-Display und ein Snap­dragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommen könnte. Für das Bronco wird auch ein Snap­dragon 8+ Gen 1 disku­tiert.

Beide FHD+-Tele­fone sollen 8 GB oder 12 GB RAM sowie eine 50-MP-Haupt­kamera bieten. Das Canyon soll zudem einen weiteren 50-MP-Sensor für Weit­winkel- und Makro­auf­nahmen sowie einen 12-MP-Tele­sensor haben, während das Bronco über einen 13-MP-Weit­winkel- und Makro­sensor sowie einen 2-MP-Tiefen­sensor verfügt. Mit seiner 60-MP-Selfie-Kamera ist das Canyon besser ausge­stattet als das Bronco, das nur mit einer 16-MP-Selfie-Knipse aufwarten soll.

Ob es das ThinkPhone tatsäch­lich geben wird, steht derzeit natür­lich noch in den Sternen. Da sich Lenovo jedoch schon mit dem einen oder anderen Gaming-Handy wie dem Lenovo Legion Y70 einen Namen in der Smart­phone-Branche gemacht hat, wäre ein weiteres Gerät sicher nicht ausge­schlossen.

Mit der Watch D bringt Huawei eine Smart­watch mit Blut­druck­messer auf den Markt. Mehr darüber erfahren sie in einem anderen Artikel.