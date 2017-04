Motorola Moto G5 Plus: Farbenfroh, aber wackelig

Das Motorola Moto G5 Plus kommt in einem farbenfrohen Karton und mit wenig Zubehör. Lesen Sie im Unboxing, was wir beim Zubehör vermissen und warum es in der Verpackung wackelt.

Das neue Moto G5 Plus von der Lenovo-Tochter Motorola Mobility ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Smartphone kostet 289 Euro (UVP) und bietet ein Gehäuse aus Metall. Sein Vorgänger - das Moto G4 Plus - hatte ein noch farben­froheres Äußeres. Zudem lassen sich die Rückseiten des Moto G4 Plus dank Moto Maker individuell anpassen. Damit ist nun Schluss beim Moto G5 Plus, es ist nur in den Farbversionen Lunar Grey und Fine Gold zu haben. Wir haben bereits ein Test-Gerät vom Moto G5 Plus erhalten und zeigen Ihnen im Unboxing, was Sie im noch kommenden Test erwartet.

Das Moto G5 Plus kommt in einem farbenfrohen, vorwiegend grünen Karton, der sehr modern und ansprechend wirkt.