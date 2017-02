Lenovo Moto G4 Plus günstig bei Amazon erhältlich

Amazon bietet als "Angebot des Tages" das Dual-SIM-Smartphone Lenovo Moto G4 Plus zu einem günstigen Preis an.

Bereits vor zwei Wochen reduzierte der Online-Versand­händler Amazon den Preis für ein Modell aus der Moto-G4-Serie von Lenovo. Das G4 Play konnte für 129 Euro erworben werden. Im Rahmen der Aktion "Angebot des Tages" kann heute das Lenovo Moto G4 Plus zu einem günstigen Preis von 199 Euro in den Farben Schwarz und Weiß bestellt werden.

Bei der Bestellung des Moto G4 Plus fallen bei Amazon keine Versandkosten an. Ein Vergleich mit anderen Händlern zeigt, dass der Preis von 199 Euro durchaus attraktiv ist. Bei MediaMarkt und Saturn kostet das Smartphone 239 Euro und es fallen ebenfalls keine Versandkosten an. Der Händler cyberport bietet das Moto G4 Plus zwar auch für 239 Euro an, berechnet jedoch noch 4,99 Euro Versand­gebühren. Bei notebooksbilliger.de etwa ist das Modell in Weiß ab rund 220 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich.

Moto G4 Plus bei Amazon im Angebot Bei dem Lenovo Moto G4 Plus handelt es sich um ein 5,5 Zoll großes Android-Smartphone mit Full-HD-Auflösung und Dual-SIM-Funktion. In unserem Test gefielen uns Neuerungen wie die schnelle Ladefunktion und der Fingerabdruck­sensor. Unter der Akku­abdeckung sind zwei SIM-Karten-Slots sowie zusätzlich ein Slot für eine microSD-Karte zu finden. Beide SIM-Karten-Schächte sind LTE-fähig. Auf dem Gerät ist Android in der Version 6.0 (Marshmallow) vorinstalliert. Eine Aktualisierung auf die neue Version Android 7 wurde bereits angekündigt. Die Moto-Smartphones zeichnen sich durch ein nahezu reines Android-System aus, bei dem der Hersteller kaum Anpassungen vorgenommen hat.

Der Prozessor Snapdragon 617 von Qualcomm leistete bei uns gute Arbeit, bei hoher Beanspruchung kann dieser allerdings heiß laufen. Weiterhin besitzt das Moto G4 Plus eine 16-Megapixel-Hauptkamera mit f/2.0-Blende und einem Laser-Autofokus. Auf der Vorderseite des Gehäuses steht eine 5-Megapixel-Kamera bereit. Der fest verbaute Akku besitzt eine Kapazität von 3­000­mAh. Hier können Sie den vollständigen Test zum Moto G4 Plus lesen.